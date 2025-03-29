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華裔失智症家庭照顧者 仍在招募中

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約大學羅瑞梅爾斯護理學院、阿茲海默症關愛服務28日舉辦了華裔失智症家庭照顧者干預研究中期進展報告記者會，分享一年以來的研究結果。(主辦方提供)
紐約大學羅瑞梅爾斯護理學院、阿茲海默症關愛服務28日舉辦了華裔失智症家庭照顧者干預研究中期進展報告記者會，分享一年以來的研究結果。(主辦方提供)

紐約大學羅瑞梅爾斯護理學院((NYU Rory Meyers College of Nursing)與阿茲海默症關愛服務(CaringKind)28日聯合舉辦了華裔失智症家庭照顧者干預研究中期進展報告記者會，分享了一年以來的研究結果。

該研究名為「紐約大學失智症家庭照顧者干預-增強支持」，由博士吳蓓和米特爾曼(Mary S. Mittelman)負責，目標是招募150位華裔照護者，目前已成功招募84人，旨在改善華裔失智症照顧者的身心健康狀況，提升社會支持水平。

報告顯示，亞裔是美國成長最快的少數族群之一，其中華裔占比最大，然而針對這一族群的健康干預研究極為有限。以紐約市為例，亞裔居民占總人口的11.8%，根據國家衛生研究院2019年報告，僅有0.6%的研究經費用於改善亞裔健康狀況，反映出對華裔社區健康需求的重視不足。

吳蓓表示，該研究計畫以家庭作為主要社會支持來源，根據照顧者及家庭需求提供個別化干預，幫助華裔失智症照護者改善身心健康，從而提升生活品質。

阿茲海默症關愛服務社區建設副總裁石蔚靜指出，失智症對家庭帶來巨大挑戰，非醫療干預是當前最實用的支持措施，能幫助患者及照護者在焦慮和困境中尋找希望與出路。

目前，研究計畫繼續招募年齡50歲以上、患有一種或多種慢性病、居住在紐約大都會地區、正在照顧記憶問題家庭成員的華人，無需確診阿茲海默症和相關失智症也可加入本研究。有意者可聯繫梁綺迪，聯繫方式為撥電至(212)998-9309、或電郵至[email protected]，或張菲桐(212)998-947、[email protected]

華裔 亞裔 阿茲海默症

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