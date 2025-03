暌違5年 弗里克收藏4/17重開 維梅爾情書6月展出

睽違五年,坐擁1800件館藏的弗里克收藏館(Frick Collection)將於4月17日重新開幕,將新增10個展廳及一座可容納218人的全新禮堂。(取自弗里克收藏館官網)

暌違五年,坐擁1800件館藏、位於曼哈頓 的知名博物館「弗里克收藏館」(Frick Collection)將於4月17日重新開幕,經過耗資3億3000萬元的翻修,將新增十個展廳及一座可容納218人的全新禮堂。自6月18日起,博物館還將舉辦「維梅爾的情書」(Vermeer's Love Letters)特展,展出荷蘭畫家維梅爾(Johannes Vermeer)的三幅經典畫作。

博物館館長魯格(Axel Rüger)表示,此次改造的部分,包含館內的展覽空間與設施。新展廳位於原先的家族私人居住區,而新增的禮堂則設於花園下方,提供通往弗里克藝術圖書館的通道。該圖書館由弗里克的女兒海倫·弗里克(Helen Clay Frick)創立,現為全球藝術史研究的重要中心。

副館長薩洛蒙(Xavier Salomon)則指出,此次翻修忠實呈現1935年博物館首次開放時的原貌。除1919年亨利·弗里克(Henry Clay Frick)去世後持續擴增的館藏外,翻新期間暫時移至前惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)的館內藝術品,包括荷蘭畫家林布蘭(Rembrandt)、比利時畫家范戴克(Anthony van Dyck),以及透納(Turner)等大師畫作,都將重返弗里克收藏館。

此外,為迎接重新開幕,弗里克收藏館也即將在6月18日起舉辦「維梅爾的情書」特展,將首次在同一展廳內展出三幅維梅爾名作,包含「情書」(The Love Letter)、「女主人和女僕」(Mistress and Maid),以及「寫信的女子與女傭」(Lady Writing a Letter with her Maid)。其他經典畫作「軍人與微笑的女孩」(Officer and Laughing Girl)以及「中斷音樂的女孩」(Girl Interrupted at Her Music)也將在一同展出。

2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」(Mistress and Maid)。(路透)