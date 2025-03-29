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暌違5年 弗里克收藏4/17重開 維梅爾情書6月展出

記者馬璿╱紐約報導
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睽違五年，坐擁1800件館藏的弗里克收藏館(Frick Collection)將於4月17日重新開幕，將新增10個展廳及一座可容納218人的全新禮堂。(取自弗里克收藏館官網)
睽違五年，坐擁1800件館藏的弗里克收藏館(Frick Collection)將於4月17日重新開幕，將新增10個展廳及一座可容納218人的全新禮堂。(取自弗里克收藏館官網)

暌違五年，坐擁1800件館藏、位於曼哈頓的知名博物館「弗里克收藏館」(Frick Collection)將於4月17日重新開幕，經過耗資3億3000萬元的翻修，將新增十個展廳及一座可容納218人的全新禮堂。自6月18日起，博物館還將舉辦「維梅爾的情書」(Vermeer's Love Letters)特展，展出荷蘭畫家維梅爾(Johannes Vermeer)的三幅經典畫作。

博物館館長魯格(Axel Rüger)表示，此次改造的部分，包含館內的展覽空間與設施。新展廳位於原先的家族私人居住區，而新增的禮堂則設於花園下方，提供通往弗里克藝術圖書館的通道。該圖書館由弗里克的女兒海倫·弗里克(Helen Clay Frick)創立，現為全球藝術史研究的重要中心。

副館長薩洛蒙(Xavier Salomon)則指出，此次翻修忠實呈現1935年博物館首次開放時的原貌。除1919年亨利·弗里克(Henry Clay Frick)去世後持續擴增的館藏外，翻新期間暫時移至前惠特尼美術館(Whitney Museum of American Art)的館內藝術品，包括荷蘭畫家林布蘭(Rembrandt）、比利時畫家范戴克(Anthony van Dyck)，以及透納(Turner)等大師畫作，都將重返弗里克收藏館。

此外，為迎接重新開幕，弗里克收藏館也即將在6月18日起舉辦「維梅爾的情書」特展，將首次在同一展廳內展出三幅維梅爾名作，包含「情書」(The Love Letter)、「女主人和女僕」(Mistress and Maid)，以及「寫信的女子與女傭」(Lady Writing a Letter with her Maid)。其他經典畫作「軍人與微笑的女孩」(Officer and Laughing Girl)以及「中斷音樂的女孩」(Girl Interrupted at Her Music)也將在一同展出。

2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」...
2023年5月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「女主人和女僕」(Mistress and Maid)。(路透)

弗里克收藏館最初為美國企業家兼藝術品投資人亨利·弗里克的私人宅邸，直至1935年轉為博物館。此次翻修後，館內二樓原為家族起居空間的區域首次開放為展廳，其中包括弗里克的臥室，展出其私人收藏。而新設施則有兩層樓的接待大廳、衣帽間、咖啡館等，而館內標誌性的「弗拉戈納爾房間」與「西畫廊」亦保留原貌持續展示館藏。

2022年9月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)展出荷蘭畫家維...
2022年9月在阿姆斯特丹荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)展出荷蘭畫家維梅爾的畫作「倒牛奶的女僕」(The Milkmaid)。(美聯社)

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