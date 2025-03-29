泡茶→選茶 台灣茶藝師羅敏妏實用教學 互動熱烈

僑教中心樂樂坊首次舉辦茶道講座，負責人褚月梅認為學習茶藝道是對生活情趣的一種提升。(記者尤昱程╱攝影)

紐約華僑文教中心樂樂坊近日舉辦茶道講座，邀請專業茶人羅敏妏主講，吸引約30位民眾參與。現場氣氛溫馨，觀眾提出許多實用問題，從泡茶技巧到選茶方法，互動熱烈。

羅敏妏表示，自己原是因家庭因素接觸茶文化，母系家族早年曾從事茶葉外銷，雖中斷數代，家中仍保有喝茶習慣。她在成為全職母親後，決定深入學習茶藝，並從台灣起步，逐步拓展至福建、廣東等烏龍茶主要產地，最終前往中國取得高級茶藝師與品茶師資格。

她說，實際接觸茶葉樣本、親自品飲是學習茶藝的重要關鍵，「不管講多少，沒有喝到都只是紙上談兵。」因此她每場分享必定讓參與者實際品茶，建立味覺記憶與茶的連結。

在日常飲茶建議上，羅敏妏表示，選茶應考量年齡與生活型態。她分享自家冰箱常備冷泡茶的做法，也推薦年長者使用小壺沖泡熱茶，再倒入馬克杯飲用，兼顧便利與香氣。

針對不同地區飲茶習慣與茶種，她也說明中國北方多喝香片與花茶以潤肺、南方則偏好烏龍、黑茶等適應濕熱氣候，並指出黑茶類如熟普洱、六堡茶等，最適合保溫壺沖泡而不易走味。她鼓勵初學者從了解水質、水溫與茶葉選擇入手。

現場也談及茶藝與養生的關聯，她以日本 人吃炸物配綠茶為例，說明飲茶可平衡體內燥熱，並指出台灣以烏龍茶為主，與當地飲食風格相符。她認為泡茶無需高門檻，只要掌握基本沖泡方式，就能以相對經濟實惠的方式提升飲茶品質，「一斤茶雖然看起來價格高，但其實換算下來比一杯手搖飲便宜。」