我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

紐約市長參選人米維發表「前線議程」 對抗川普砍資金

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
米維表示，向川普與馬斯克(Elon Musk)妥協無法換來任何好處，順從只會讓紐約市陷入更大危機。(取自X平台帳號@zellnor4ny)
米維表示，向川普與馬斯克(Elon Musk)妥協無法換來任何好處，順從只會讓紐約市陷入更大危機。(取自X平台帳號@zellnor4ny)

正在參選市長的州參議員米維(Zellnor Myrie)27日在川普國際酒店(Trump International Hotel)前發表「前線議程」(The Frontline Agenda)，闡述了他若當選市長後有關對抗川普(Donald Trump)政府的計畫。其中包括扣留聯邦稅款，以回應川普政府削減紐約市聯邦資金的行動。

米維表示，向川普與馬斯克(Elon Musk)妥協無法換來任何好處，順從只會讓紐約市陷入更大危機。「紐約市必須展現紐約人的骨氣，」米維說道。「若我當上市長，紐約市將拒絕任何非法的聯邦政策勒索。總統不是國王，紐約人更不是他的臣民。」

律師出身的米維主張利用憲法第十修正案阻止聯邦政府削減紐約資金，並成立「前線保護部隊」，由50名新聘市府律師組成，負責對抗川普政府政策。

米維表示如果聯邦政府無視法院裁決，執意削減資金，他將動用「終極選項」(nuclear option)：紐約市將扣留州市府員工繳納的聯邦稅款，並上街抗議。

米維團隊並未提供聘請律師的具體費用或資金來源，僅表示將從市預算中調配。但根據就業網站Glassdoor，市府律師的平均薪資為12萬1000元，聘請50人每年約需600萬元。

除財政對策外，米維還在「議程」中承諾興建並保護100萬戶住房，提供全民免費課後輔導，以遏制人口外移、擴大稅基。他也表示將支持庇護城市政策，強調保障移民、醫療與社會福利，禁止移民與海關執法局(ICE)進入學校、醫院及宗教場所。

現年38歲的米維以支持進步派議題聞名，為十名競逐民主黨提名的候選人之一，但霍南諮詢集團(Honan Strategy Group)日前發布的民調顯示，他的支持率僅2%，與同為州參議員的拉莫斯(Jessica Ramos)一同墊底。

面對川普政府施壓，其他參選人也各自提出了應對方案。市主計長蘭德(Brad Lander)主張將市府一般儲備金增加至少10億元，以備聯邦資金削減。但並非所有參選人都選擇與川普「硬碰硬」。市長亞當斯(Eric Adams)迴避公開批評川普，葛謨(Andrew Cuomo)雖指責亞當斯為「川普代理人」，但對川普的批評也相對克制。

正在參選市長的州參議員米維(Zellnor Myrie)27日在川普國際酒店(T...
正在參選市長的州參議員米維(Zellnor Myrie)27日在川普國際酒店(Trump International Hotel)前發表「前線議程」(The Frontline Agenda)，闡述了他若當選市長後有關對抗川普(Donald Trump)政府的計畫。(記者范航瑜╱攝影)

川普 紐約市 亞當斯

上一則

華裔作曲家陳怡 今起2日免費音樂會巡演

下一則

去年紐約地鐵重罪襲擊案居高不下 襲警占3成
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

眾議員貝拉：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適

眾議員貝拉：嚇阻策略 讓習近平每天想到犯台都認為不合適
維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶：今天是國家好日子

維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶：今天是國家好日子
學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革

學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」