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聯邦政策影響 紐約州預算案前路不明

記者曹馨元╱紐約報導
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州長霍楚對於關閉教育部的可能性也感到混亂和恐懼，「可惜我們沒有水晶球能得知撥款削減的規模。」(美聯社)
州長霍楚對於關閉教育部的可能性也感到混亂和恐懼，「可惜我們沒有水晶球能得知撥款削減的規模。」(美聯社)

總統川普自上台以來，一直釋放縮減聯邦撥款的信號，並採取相應行動；這也為將於4月1日提交的紐約州預算案帶來巨大的不確定性，無論當下通過的預算案如何，都可能需要在未來大幅改變。

紐約州新財年預算案預計將獲得910億元的聯邦援助。因此，一切聯邦政策的變動都有可能對各部門獲得的預算產生重大影響。如川普揚言關閉聯邦教育部的舉措，就有可能讓紐約州擴展免費學校午餐的計畫不再可行。此外，州預算案也包括了稅收預測，而因川普關稅提案造成的股市動盪，也可能影響這項數值。

「如果我們失去各類聯邦資金，我們將必須完全重新估算各個部分、甚至是整個預算案。」領導財務委員會的州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，議會認為，在當下繼續推進預算案議程，同時做好要重設預算的準備，是目前最好的方式。

紐約時報報道稱，州長霍楚(Kathy Hochul)對於關閉教育部的可能性也感到混亂和恐懼，因裴爾助學金(Pell grants)等依賴聯邦撥款的項目都將前途未卜，「可惜我們沒有水晶球能得知撥款削減的規模。」霍楚也表示，若未來有任何變動，州議會可以通過召開特殊會議來處理。

州眾長希士提(Carl Heastie)也對來自紐約州的聯邦共和黨議員提出了批評，「如果我們要再次召開預算會議，我希望你們向共和黨人提問：為什麼要通過又一項讓億萬富翁收益的稅收減免，同時又削減白卡醫療補助(Medicaid)的預算？」

在上一財年中，紐約州共從聯邦政府獲得960億元，其中約570億元用於醫療補助計畫，約100億元用於學校系統，40億元用於執法和公共安全，25億元用於交通計畫。

紐約州 川普 共和黨

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