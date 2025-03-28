紐約前警司吳銘恆籲警隊改革 強調領導力

吳銘恆表示，警隊的運作效能很大程度取決於是否有合適的領導者，特別是在資源分配和人員招募方面。圖為莫虎與吳銘恆(右)。(記者鄭怡嫣╱攝影)

在紐約市 警察大規模退休 的背景下，在紐約警界服務多年的前華裔 警司吳銘恆(Tommy Ng)表示，警隊面臨的挑戰與改革方向中，選擇合適領導者、合理分配資源及減輕行政工作以增加士氣，才是最為重要的。

吳銘恆表示，警隊的運作效能很大程度取決於是否有合適的領導者，特別是在資源分配和人員招募方面。他認為，各級管理層必須具備決策能力，確保資金和人力用於關鍵需求，例如增加警力及改善心理輔導支援，「強大的領導力是確保資源合理分配的關鍵，這些資源的配置將直接影響警隊的工作條件與隊伍士氣」。

談及基層警員的工作環境，他表示，警察的士氣也與執勤效率深受設備與後勤支援息息相關。若能解決實際問題，例如警車短缺等看似微小的基本需求，也將有助提升警員的工作積極性。

另外，他尤其強調過度的文書工作與繁瑣的行政程序對警員工作的負擔。「我們發現，警員有時將大量時間浪費在文書工作上，而不是專注於處理實際案件或解決社會問題。這是我們必須解決的根本問題。」他提到，簡化文書與報告流程能夠讓警員有更多時間與社區互動，更好地解決居民的需求。

此外，吳銘恆還強調了招聘與訓練的重要性。他表示，「若希望警隊能夠有效應對日益複雜的社會問題，我們必須加大對招聘與訓練的投入。」他認為，通過精心挑選和培訓合適的人才，警隊將能夠更好地服務於社會，提升整體執法效能。