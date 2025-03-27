我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

斯靜格強調務實經驗 稱「我可以贏」

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長候選人斯靜格(Scott Stringer)26日拜訪世界日報紐約社，就治安、移民及教育等議題提出政策藍圖。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市長候選人斯靜格(Scott Stringer)26日拜訪世界日報紐約社，就治安、移民及教育等議題提出政策藍圖。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市長參選人、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)26日拜訪世界日報紐約社，就治安、移民等議題提出政策藍圖；面對現任市長亞當斯(Eric Adams)的預算爭議與前州長葛謨(Andrew Cuomo)的競選攻勢，斯靜格強調其「務實經驗」優勢，承諾通過增聘警力、保護移民權益及強化亞裔代表等舉措，解決紐約市民的核心關切，「就像葛謨不敢保證會贏一樣，我也不能這麼說，但是，我可以贏。」

斯靜格表示，他曾任區長、州議員及市主計長，深諳如何協調資源、推動政策解決問題；在民眾最關切的治安方面，斯靜格指出，當前紐約市犯罪問題嚴峻，而現任市長亞當斯未能有效應對。

他表示，警力短缺與過勞是主要原因，十年前6萬人申請警職，如今僅8000人投考，而僅有1000人合格，他認為必須重建警察職業的吸引力，才能從根本上解決治安的問題。為此，他提出必須增聘3000名警察，並通過「招募與留任」雙軌策略穩定警隊。

他說，需改善警員工作條件，取消不合理的18小時輪班制，保障警員的家庭生活，並提升職業尊嚴。

另外，他批評參選人葛謨的警察招募承諾不切實際，而自己的數字則是基於實際分析：「我說要招募3000名警察，葛謨就說5000名。但事實是，如果我說5000名，他肯定會喊7000名。問題是我們現在根本無法招募5000名警察，這完全是政治操作。」

移民問題上，斯靜格強烈批評現任市長亞當斯，將預算危機歸咎於移民的政策立場。斯靜格說，亞當斯聲稱的110億元預算赤字為虛構；紐約市作為「庇護城市」，發展動力正是來自移民，移民為逃避迫害、追求更好生活而來，紐約沒有理由拒絕。

他明確表態，將嚴厲打擊移民犯罪，「若涉及槍械或重罪，將立即驅逐」，同時堅決反對配合聯邦政府拆散移民家庭。「我絕不會允許警察在校園內追捕移民兒童。」斯靜格說，「難以想像，若我的家人被捕會有多恐懼」。

談及對移民態度強硬的川普政府，斯靜格表示，他了解川普的行事風格，提出「必要時合作、原則問題不妥協」的策略，「我了解川普的作風，這絕非易事，但紐約需要的是務實的執行者。」斯靜格表示，無論聯邦政策如何變化，都將堅守紐約保護移民、維護多元價值的核心精神。

紐約警界服務多年的前華裔警司吳銘恆此次力挺斯靜格，他批評前州長葛謨的治安政策，指葛謨「多年未實際居住在紐約市內」，所謂打擊犯罪的承諾，只是政治作秀。

吳銘恆表示，葛謨「僅去過一次地鐵站拍照，就匆匆離開。」但平日「出門就搭乘豪華SUV代步」，「真正的城市治理，需要實實在在的基層經驗。」吳銘恆稱讚斯靜格對紐約每個街區都瞭若指掌，「是真正了解城市問題的人選」。

而斯靜格在回應亞裔社區訴求時表示：「亞裔將成為紐約發展的新動力，出現亞裔市長指日可待。」他說，當前市政廳嚴重缺乏亞裔代表，甚至需要臨時雇人充門面。「我的團隊不同。」斯靜格表示，「包括我的幕僚長范小江都是真正的亞裔核心成員。」他承諾若當選，市政廳將切實體現對亞裔社區的尊重。

面對即將到來的激烈選戰，斯靜格表示，這場選舉將會非常接近，直言「就像葛謨不敢保證會贏一樣，我也不能這麼說」。但是他以「我可以贏」向選民傳達信心，「就像我當年擊敗思必策(Eliot Spitzer)一樣，這次我同樣可以贏得勝利。」他說，真正的關鍵不在於民調數字，而在於「首要問題是誰是最佳人選，其次才是能否勝選」。

作為在紐約警界服務多年的前華裔警司，吳銘恆推崇市長候選人斯靜格。(記者高雲兒╱攝...
作為在紐約警界服務多年的前華裔警司，吳銘恆推崇市長候選人斯靜格。(記者高雲兒╱攝影)
前華裔警司吳銘恆(左)、紐約市長候選人斯靜格(中)和拜訪世界日報，由社長張宗智(...
前華裔警司吳銘恆(左)、紐約市長候選人斯靜格(中)和拜訪世界日報，由社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市長候選人斯靜格(左)，26日拜訪世界日報，由社長張宗智(右)接待。(記者高...
紐約市長候選人斯靜格(左)，26日拜訪世界日報，由社長張宗智(右)接待。(記者高雲兒╱攝影)
面對即將到來的激烈選戰，斯靜格表示，這場選舉將會非常接近。(記者高雲兒╱攝影)
面對即將到來的激烈選戰，斯靜格表示，這場選舉將會非常接近。(記者高雲兒╱攝影)

移民 葛謨 亞裔

上一則

布碌崙U大道建遊民所 居民抗議

下一則

餐廳重設戶外餐區 華埠小商家因2原因對生意仍信心不足
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「同意之城」不同意 亞當斯興建公寓樓挨告掠奪土地

「同意之城」不同意 亞當斯興建公寓樓挨告掠奪土地
紐約市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

紐約市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯
亞當斯政府再失1員 市長合同服務辦公室主任辭職

亞當斯政府再失1員 市長合同服務辦公室主任辭職
皇后區非裔州、市議員挺葛謨選紐約市長 亞當斯未獲列名

皇后區非裔州、市議員挺葛謨選紐約市長 亞當斯未獲列名

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了