斯靜格強調務實經驗 稱「我可以贏」

紐約市長候選人斯靜格(Scott Stringer)26日拜訪世界日報紐約社，就治安、移民及教育等議題提出政策藍圖。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市長參選人、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)26日拜訪世界日報紐約社，就治安、移民 等議題提出政策藍圖；面對現任市長亞當斯(Eric Adams)的預算爭議與前州長葛謨 (Andrew Cuomo)的競選攻勢，斯靜格強調其「務實經驗」優勢，承諾通過增聘警力、保護移民權益及強化亞裔 代表等舉措，解決紐約市民的核心關切，「就像葛謨不敢保證會贏一樣，我也不能這麼說，但是，我可以贏。」

斯靜格表示，他曾任區長、州議員及市主計長，深諳如何協調資源、推動政策解決問題；在民眾最關切的治安方面，斯靜格指出，當前紐約市犯罪問題嚴峻，而現任市長亞當斯未能有效應對。

他表示，警力短缺與過勞是主要原因，十年前6萬人申請警職，如今僅8000人投考，而僅有1000人合格，他認為必須重建警察職業的吸引力，才能從根本上解決治安的問題。為此，他提出必須增聘3000名警察，並通過「招募與留任」雙軌策略穩定警隊。

他說，需改善警員工作條件，取消不合理的18小時輪班制，保障警員的家庭生活，並提升職業尊嚴。

另外，他批評參選人葛謨的警察招募承諾不切實際，而自己的數字則是基於實際分析：「我說要招募3000名警察，葛謨就說5000名。但事實是，如果我說5000名，他肯定會喊7000名。問題是我們現在根本無法招募5000名警察，這完全是政治操作。」

移民問題上，斯靜格強烈批評現任市長亞當斯，將預算危機歸咎於移民的政策立場。斯靜格說，亞當斯聲稱的110億元預算赤字為虛構；紐約市作為「庇護城市」，發展動力正是來自移民，移民為逃避迫害、追求更好生活而來，紐約沒有理由拒絕。

他明確表態，將嚴厲打擊移民犯罪，「若涉及槍械或重罪，將立即驅逐」，同時堅決反對配合聯邦政府拆散移民家庭。「我絕不會允許警察在校園內追捕移民兒童。」斯靜格說，「難以想像，若我的家人被捕會有多恐懼」。

談及對移民態度強硬的川普政府，斯靜格表示，他了解川普的行事風格，提出「必要時合作、原則問題不妥協」的策略，「我了解川普的作風，這絕非易事，但紐約需要的是務實的執行者。」斯靜格表示，無論聯邦政策如何變化，都將堅守紐約保護移民、維護多元價值的核心精神。

紐約警界服務多年的前華裔警司吳銘恆此次力挺斯靜格，他批評前州長葛謨的治安政策，指葛謨「多年未實際居住在紐約市內」，所謂打擊犯罪的承諾，只是政治作秀。

吳銘恆表示，葛謨「僅去過一次地鐵站拍照，就匆匆離開。」但平日「出門就搭乘豪華SUV代步」，「真正的城市治理，需要實實在在的基層經驗。」吳銘恆稱讚斯靜格對紐約每個街區都瞭若指掌，「是真正了解城市問題的人選」。

而斯靜格在回應亞裔社區訴求時表示：「亞裔將成為紐約發展的新動力，出現亞裔市長指日可待。」他說，當前市政廳嚴重缺乏亞裔代表，甚至需要臨時雇人充門面。「我的團隊不同。」斯靜格表示，「包括我的幕僚長范小江都是真正的亞裔核心成員。」他承諾若當選，市政廳將切實體現對亞裔社區的尊重。