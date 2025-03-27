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布碌崙U大道建遊民所 居民抗議

記者胡聲橋╱紐約報導
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第46區市議員納西斯稱自己一直堅決反對建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)
第46區市議員納西斯稱自己一直堅決反對建遊民所。(記者胡聲橋╱攝影)

市府擬將布碌崙羊頭灣U大道的可負擔住房改為遊民所，引發了當地社區的強烈反彈。代表該地區的布碌崙第15社區委員會3月25日晚舉行會議，專門討論此事。社區居民和代表，以及民選官員等近千人出席了此次會議，現場絕大多數民眾反對這一擬議中的遊民所。

據警方介紹，共有約800人參加了第15社區委員會的室內會議，將會議大廳擠得水洩不通。還有大約200名以華裔為主的各族裔居民無法進入會場，他們在場外高舉「不要庇護所」等英文標語牌，高喊反對庇護所的英文口號。

據擬建遊民所開發商Westhab的代表在會議中介紹，今後該遊民所內全部都是帶孩子的家庭，沒有單身成人或無人陪伴的青少年。175間獨立公寓中，每間都配有廚房和浴室。遊民所後部有各種服務設施，還24小時配備專業安保團隊。

在隨後的公開發言環節中，民選官員及其代表和絕大多數社區居民紛紛致辭反對這一遊民所，並稱將抗爭到底。數百位與會者多次對Westhab的代表高喊「說謊者」(Liar)，還多次出現發言民眾激烈質問Westhab代表，致使會議中斷，需要警員與安保人員上前維持秩序的情況。

紐約州第59選區州眾議員威廉姆斯(Jaime Williams)社區聯絡員克蘭斯頓(Donald Cranston)在發言中表示，威廉姆斯已就擬建遊民所致函市調查局(DOI)局長史特勞勃(Jocelyn E. Strauber)。威廉姆斯在信中稱，她對擬建遊民所及有關市遊民服務局(DHS)和Westhab之間可能存在利益輸送的報導表示深切關注。她呼籲立即停止建造遊民所，對該項目的決策過程以及DHS和Westhab之間更廣泛的財務交易進行全面調查。

威廉姆斯在信中介紹，最近的一些調查報告顯示，Westhab的一位高管史密斯(Valerie Smith)是DHS管理者卡特(Joslyn Carter)的姐妹，Westhab從DHS獲得了高達17億元的合同。這引發了人們對潛在利益輸送，以及在授予這些合同之前是否進行了適當監督的嚴重擔憂。

紐約市長共和黨提名人史里華(Curtis Sliwa)以及參選當地紐約市第46選區市議員的威拉布斯(Dimple Willabus)在發言中指，當地市議員在2023年就知道該址要從可負擔住房轉換為庇護所一事。

代表當地的第46區市議員納西斯(Mercedes Narcisse)在此後的發言中表示，她從未支持將科伊爾街2134號改建為無家可歸者庇護所。在各種場合，她一直都對遊民所持堅決反對的立場。

第15社區委員會會議上，舉著反對標語的示威居民。(記者胡聲橋╱攝影)
第15社區委員會會議上，舉著反對標語的示威居民。(記者胡聲橋╱攝影)
第15社區委員會會議上，居民上台質問開發商Westhab的代表。(記者胡聲橋╱攝...
第15社區委員會會議上，居民上台質問開發商Westhab的代表。(記者胡聲橋╱攝影)

遊民 庇護 布碌崙

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