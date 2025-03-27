花開了沒… 即時追蹤紐約市櫻花盛開 3個App上線

隨著紐約市天氣回溫，櫻花季也即將到來。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市 櫻花將於3月底至4月間盛開，向來吸引大批遊客參觀；但因櫻花的花期短暫，從開花到凋零僅一周，想觀賞的民眾便要好好把握時機，為此，中央公園保護協會(Central Park Conservancy)、紐約市植物園 (New York Botanical Garden)、布碌崙 (布魯克林)植物園(Brooklyn Botanical Garden)的櫻花追蹤器都已上線，民眾可根據追蹤地圖的指引查詢詳情。

紐約市公園局表示，櫻花盛開在「現在的任何一天」都是很有可能的，考慮到天氣回溫，櫻花季很快便會到來；據悉，在100多年前，當局率先養護了這些來自日本的3萬多棵櫻花樹，目前，在紐約市可觀賞到的三種櫻花包括開著粉紅色小花的岡龜櫻花樹(Okame cherry trees)、粉白色花朵的吉野樹(Yoshino trees)、以及有著蓬鬆粉紅色花朵的關山櫻花樹(Kwanzan cherry trees)。

據悉，在園藝專家的幫助下，每個追蹤器都會即時更新信息；其中，中央公園的追蹤器包括該公園的六個最佳觀賞點，包括奧納四斯水庫(Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir)的西側和東側、大草坪(the Great Lawn)、櫻桃山(Cherry Hill)、朝聖者山(Pilgrim Hill)、羊草甸(Sheep Meadow)，追蹤器會通過顏色編碼系統，列出櫻花盛開高峰期前期、中旬、以及後期的區域。

而紐約植物園的追蹤器則會追蹤每個櫻花樹種的開花周期，提供整個春季和夏季的峰值顏色資訊，供公眾參考；布碌崙植物園除也推出「櫻花觀察追蹤器」外，還會舉辦一系列櫻花主題活動；若民眾無法前往這些收費公園造訪，仍可在五大區的公共公園內觀賞超過3萬棵櫻花樹，更多詳情可查詢市公園局官網。