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皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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華裔學生眾多的皇后區第26學區近日在月度例會上，所有學委一致通過決議，呼籲響應市長亞當斯(Eric Adams)擴大每區特殊高中學位的承諾，在皇后區新增一所特殊高中。他們表示，皇后區僅一所需要考試的特高，規模最小，僅511個學位，與皇后區龐大的學生群體不成比例。

根據數據統計，約克學院皇后科技高中(Queens High School for the Sciences at York College)為皇后區唯一一所需要考試(test-based)的特殊高中，且規模最小。紐約市特殊高中共有1萬5732個學位，皇后科技高中僅511個學位，占全市學位的3.2%。然而，28%的紐約市八年級公校學生，都來自皇后區，皇后區特殊高中的學位與學生總人數不成比例。

第26學區包括華裔學生眾多的貝賽、小頸、新鮮草原等地段。決議寫道，1305名皇后區的八年級學生被特殊高中錄取，占全市錄取名額的32%，然而，皇后區特殊高中學位卻嚴重短缺，使約4000名皇后區的學生，不得不忍受長達兩小時的通勤，前往布朗士、布碌崙(布魯克林)或曼哈頓的特殊高中就讀。

決議表示，在皇后區牙買加的88大道165-15號，市教育規畫局正在建設一所尚未命名的高中，該地點預計有800個學位，並計畫在2026年9月3日完工；因此，第26學區委員會敦促皇后南區高中學監范艾斯(Dr. Josephine Van-Ess)以及紐約市教育局，在該地點設立一所新的特殊高中，並要求市教育局地區規畫辦公室(Department of Education Office of District Planning)在它們的長期計畫中，解決皇后區特殊高中學位極不公平和嚴重失衡的問題。

皇后區 特殊高中 紐約市

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