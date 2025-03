皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所

華裔學生眾多的皇后區 第26學區近日在月度例會上,所有學委一致通過決議,呼籲響應市長亞當斯(Eric Adams)擴大每區特殊高中 學位的承諾,在皇后區新增一所特殊高中。他們表示,皇后區僅一所需要考試的特高,規模最小,僅511個學位,與皇后區龐大的學生群體不成比例。

根據數據統計,約克學院皇后科技高中(Queens High School for the Sciences at York College)為皇后區唯一一所需要考試(test-based)的特殊高中,且規模最小。紐約市 特殊高中共有1萬5732個學位,皇后科技高中僅511個學位,占全市學位的3.2%。然而,28%的紐約市八年級公校學生,都來自皇后區,皇后區特殊高中的學位與學生總人數不成比例。

第26學區包括華裔學生眾多的貝賽、小頸、新鮮草原等地段。決議寫道,1305名皇后區的八年級學生被特殊高中錄取,占全市錄取名額的32%,然而,皇后區特殊高中學位卻嚴重短缺,使約4000名皇后區的學生,不得不忍受長達兩小時的通勤,前往布朗士、布碌崙(布魯克林)或曼哈頓的特殊高中就讀。

決議表示,在皇后區牙買加的88大道165-15號,市教育規畫局正在建設一所尚未命名的高中,該地點預計有800個學位,並計畫在2026年9月3日完工;因此,第26學區委員會敦促皇后南區高中學監范艾斯(Dr. Josephine Van-Ess)以及紐約市教育局,在該地點設立一所新的特殊高中,並要求市教育局地區規畫辦公室(Department of Education Office of District Planning)在它們的長期計畫中,解決皇后區特殊高中學位極不公平和嚴重失衡的問題。