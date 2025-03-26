近機場可負擔住宅 125戶開放抽籤申請

位於甘迺迪國際機場(JFK)附近的前希爾頓酒店已改建為可負擔住宅，並啟動抽籤申請，提供125戶可負擔公寓。(取自市住房保護與發展局)

位於甘迺迪國際機場(JFK )附近的前希爾頓酒店已改建為可負擔住宅，即日起125戶可負擔公寓開放抽籤。

該住宅項目名為「貝斯利池塘公園公寓」(Baisley Pond Park Residences)，共12曾，提供317套平價和支持性住房單元，其中192套面向曾經無家可歸的個人。

改造後的公寓包含多種戶型，月租從統艙的784元到兩居室的1493元不等。申請資格限定為收入在該地區中位數50%至60%之間的紐約市 民，其中20%的住房將優先分配給皇后區 第12社區居民。

具體來說，年收入要求從單身2萬6880元至五口之家8萬3850元、且家庭總資產不得超過7萬7650元的申請人，可申請25間月租784元的統艙、三間月租980元的一房公寓，以及一間月租1175元的兩房公寓。

單身3萬4149元到五口之家10萬620元、資產上限為9萬3180元的申請者，可申請83間月租996元的統艙、十間月租1244元的一房公寓，以及三間月租1493元的兩房公寓。

住宅配備了先進的供暖和製冷系統、屋頂太陽能板以及節能電器。公共設施包括2400平方呎的療癒花園、居民休息室、社區活動室、健身房、瑜伽室、電腦實驗室以及24小時安保系統。