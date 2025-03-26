約男女仍同工不同酬 教育程度愈低差距愈大

兩個倡導同工同酬的倡議組織在紐約市政廳集會，呼籲消除不同性別間的收入差距。(圖片來自於紐約市議會官方X帳號)

紐約州 主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近日發布報告指，在2023年，紐約女性的收入僅為男性的87%；平均而言，女性需要額外工作53天，才能賺到與男性相同的收入。同日，兩個倡導同工同酬的倡議組織在紐約市 政廳集會，呼籲消除不同性別間的收入差距。

報告顯示，2023年，紐約全年全職工作的女性收入中位數為6萬2111元，而男性收入中位數為7萬1168元。狄拿波利表示，雖然近年來因性別而造成的薪酬差距正在減小，「但速度還是不夠快」；他認為，提供可負擔的托兒服務以及改善帶薪假期政策可以幫助提高女性的勞動參與率，縮小男女薪資差距。

根據美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)的美國社區調查(American Community Survey)報告，2023年，全國平均數據為女性收入達男性的81%，紐約的性別薪資差距小於全國平均值；同時，紐約在2023年全美性別薪資差距最小的州中排名第四。

報告也發現，在同等教育程度下，女性的收入低於男性，但隨著教育程度的提高，薪酬差距也在縮小。2023年，擁有學士、碩士及專業學位的紐約女性，收入中位數為男性的78%，而擁有高中以下文憑的女性則僅有男性的67%。同時，在各行業中，法律領域的性別薪資差距最大。

倡導女性權益的組織CWA Local 1180和PowHerNY當日也聯合在紐約市政廳集會，呼籲政府修改現有法律中的漏洞，不讓企業能因性別而開具不同的薪資。CWA Local 1180代表米德爾頓(Glorida Middleton)指出，即使在最基本的工作中，婦女也常常面臨雇用和晉升方面的歧視；這導致女性獲得的晉升機會較少。

參與集會的紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)指出，有色人種女性相較於白人女性，與男性間的薪資差距更大，而市議會也將繼續尋找方式來解決薪資差距問題。