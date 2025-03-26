不滿言論自由受阻 全美教授聯合告川普

哥倫比亞大學教職工也因川普政府威脅取消4億元聯邦撥款而將其起訴，要求政府停止插手大學事務。(記者曹馨元╱攝影)

美國大學教授協會(American Association of University Professors)25日聯合多個教職工組織，聯合提告川普 政府，指其逮捕挺巴學生、試圖遣返外籍學生的做法，剝奪了美國公民聽取多元觀點的權利；同日，哥倫比亞大學教職工也因川普政府威脅取消4億元聯邦撥款而將其提告，要求政府停止插手大學事務。

其中，美國大學教授協會的訴狀由該協會哈佛大學分會、紐約大學分會等，聯合於麻州 地方法院(U.S. District Court in Massachusetts)提告；訴訟書指出，川普政府針對數名挺巴外籍學生的拘捕、驅逐行為屬於違憲，而這一做法也對全美校園內的言論自由造成了寒蟬效應。

哥大 「憲法第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)」的資深律師克利士南(Ramya Krishnan)表示，因為害怕觸及敏感紅線會讓他們成為眾矢之的，不少教職員已經修改了教學大綱，甚至決定關閉某些課程；「政府(採取行動)的理由不受任何原則限制，這也是讓人不安的原因之一」。

與此同時，哥大教職員向曼哈頓南區聯邦法院提告，指控川普政府威脅取消4億聯邦撥款的行為，並未遵守法定程序，而以聯邦經費為要脅也違反了學術自由。美國大學教授協會哥大分會會長、建築學教授馬丁(Reinhold Martin)表示，民主社會的基礎如今正受到攻擊，「我們必須站起來」。

日前，哥大已在與政府的談判中達成協議，同意讓步滿足政府要求，包括校園口罩禁令、賦予校園安保人員逮捕權、監管中東研究學系等。數十名哥大教職工近日也在雨中抗議示威，高舉「守護我們的研究」、「哥大，反擊」等標語，反對哥大對川普政府的妥協。

不少教授表示，自己是第一次參與抗議，只因哥大妥協對學術自由造成的威脅過於嚴重。哥大數學教授薩德斯(Michael Thaddeus)表示，對巴以衝突持不同意見的教授，正「聯合起來拒絕這種對學術自由的侮辱」。