五大區檢察官齊發聲 支持修正「開示法」

紐約五區檢察官齊發聲，現身說法、籲州議會通過「開示法」修正案。(記者許君達╱攝影)

為解決公共安全問題，州長霍楚 (Kathy Hochul)將「開示法」(Discovery Law)修正案加入正在談判的2026財年州預算案。紐約市 五大區檢察官25日聯合發聲，聲援州長提案，呼籲州議會盡快通過。檢察官指，現行「開示法」對檢方要求過於苛刻，導致很多案件起訴失敗，犯罪者逍遙法外，甚至到了「一張Uber收據就能導致整起案件前功盡棄」的程度。

繼霍楚24日在州府造勢後，紐約五大區地區檢察官及服務倖存者的機構等25日也聯合發聲，支持修正「開示法」更有效追究罪犯。其中，曼哈頓地檢白艾榮 (Alvin Bragg)、布碌崙(布魯克林)蔣莎樂(Eric Gonzalez)、及皇后區凱茲(Melinda Katz)到場說法，介紹現行「開示法」為他們所造成的障礙。

紐約州現行「開示法」在2020年初生效，旨在保護被告權益，但對檢察官工作提出了較高要求，包括必須在逮捕後的規定時間，決定起訴並主動提交完整的證據，以及提交的證據鏈必須嚴格遵守程序要求等，若檢方未能滿足相關要求，案件很可能被檢方主動撤銷或法庭判決撤銷。數據顯示，在新法生效後，紐約市的總體刑事案撤訴率從2019年的42%上升至2024年的62%，增幅達48%。

專業人士反映，高撤訴率對累犯的鼓勵作用不可小覷。白艾榮表示，一個嫌犯案底愈多，檢察官蒐集證據要花的時間就愈長，而在規定時間的束縛下，案件就更可能被撤銷，導致惡性循環。凱茲則指出，撤銷的案件依法將被封存，在之後的起訴中，即使嫌犯承認曾被捕，檢方也不被允許再提起這些曾經的罪行，不僅給再犯的起訴增加難度，也對舊案的受害者不公平。三名檢察官均認為，現行「開示法」對檢控工作造成嚴重困難，甚至鼓勵辯護律師通過策略性拖延，增加被告逃脫起訴的可能性。

白艾榮舉例介紹，他曾經手過一案，僅僅因為證據中的一張Uber收據存在瑕疵，結果導致整個案件被撤。與會的法援組織「庇護家庭」(Sancturay for Families)首席律師芮費(Luba Reife)也透露，她的一名客戶在華埠附近的下東城街道上無故遭遇種族主義者襲擊，多處受傷，然而檢方在辦案時因與警方的溝通不暢，執法紀錄提交延遲，結果案件被撤銷，受害者無處伸張正義。

在霍楚的修正提案中，放寬了對非關鍵細節證據的嚴格要求，旨在使檢方節省編輯起訴文件的精力，同時阻塞辯方以與關鍵案情無關的證據細節瑕疵為由、進行技術性拖延的空間，此外還要求法庭在證據合規性不夠完善的情況下，不得輕易撤案。

州眾議會議長希士提(Carl Heastie)則表示，正在進行的談判是「積極的」，然而，州長、檢察官和議會各有各的理解角度，各方「仍須對話」。