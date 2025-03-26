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大頸華人協會慶30年 紐約各界到場祝賀

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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大頸華人協會於日前舉辦30周年紀念慶典，來自各界賓客與會。(主辦方提供)
大頸華人協會於日前舉辦30周年紀念慶典，來自各界賓客與會。(主辦方提供)

大頸華人協會(Great Neck Chinese Association)近日舉辦30周年紀念慶典，來自各界的逾300名賓客、社區人士、民選官員、學區領袖等與會，華協回顧了30年前的創辦初心及發展歷程，表示將繼續為華人社區爭取更多資源並推動文化傳承。

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)出席並為華協頒發30周年社區服務獎狀，表彰華協在促進華人文化、推動社區發展方面做出的傑出貢獻。紐約州眾議員諾伯(Daniel Norber)、北罕普斯狄鎮(North Hempstead)史上首位亞裔鎮議員劉巧怡(Christine Liu)、鎮長Jennifer DeSena、鎮書記員Ragini Srivastava、大頸學監Ken Bossert及學區委員等出席。

華協創始人之一、台灣著名作家與畫家劉墉通過視頻送上祝福，風趣幽默地回顧了華協初創時的點滴，表達了他對華協的深厚情感。

劉墉的太太、華協創會元老之一的畢薇薇在現場致詞，表示30年前正是因為在大頸的圖書館裡沒有中文書籍的遺憾，才促使她和創會元老們開始了「多管閒事」的行動，推動圖書館增加中文書籍，從而為華協的誕生鋪平了道路，華協通過這次慶典，深刻感受到社區的支持與團結，未來也將繼續為華人社區爭取更多資源並推動文化傳承，為大頸地區的多元化及和諧發展做出更大的貢獻。

慶典特別設立的王張莉莉社區服務獎(Lily Wang Community Service)，也在現場由大頸華協現任會長陳肇業(Steve Chen)頒發給施骏(Jeff Shi)及Jordana Levine，表彰他們長期以來為大頸社區所做出的貢獻與卓越服務。

華人 眾議員 學區

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