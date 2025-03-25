抗議86街建遊民所被捕 莊文怡再出庭 案件延至4月審理

市議員莊文怡及其律師走出布碌崙高等法院。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡曾因和平抗議86街擬建遊民 所遭逮捕。莊文怡於24日在其律師的陪同下再次出庭。當庭法官表示，此次案件將延期至4月8日(周二)審理。

2024年7月17日在86街擬建遊民所前爆發的民眾大規模抗議中，共有九人被捕，其中莊文怡和越南 餐館老闆阮成(Thanh Nguyen)被控罪。阮成的案件在2024年10月25日被撤銷，並且不留案底。另外七名抗議者被逮捕後遭關押，還收到了傳票。這七人2024年8月5日出庭，被法官當場告知不立案、不罰款、無罪開釋。

莊文怡24日早9時在其律師的陪同下，再次在位於布碌崙傑街(Jay Street)320號的布碌崙高等法院出庭。當庭法官表示，此次案件將延期至4月8日審理。莊文怡曾於2024年10月15日和2025年1月27日兩次出庭，均被當庭法官告知案件將延期審理。

對此，莊文怡發表聲明說，法庭再次改期到4月8日，我要「感謝社區對我的關心，不管什麼時候發生什麼事情，社區永遠是我堅實的後盾。我感謝大家！作為大家的市議員，我永遠和社區站在一起，對針對華人社區的事情說不，一定對不安全的遊民所抵抗到底，取得最終的勝利」。

86街擬建遊民所前的示威活動已經持續了250多天，在經過了冬季的寒冷天氣後，抗議者正迎來溫暖的春季。