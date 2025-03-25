亞當斯政府再失1員 市長合同服務辦公室主任辭職

市長合同服務辦公室(MOCS)主任弗洛雷斯辭職，亞當斯執政團隊再失一員。(取自市府官網)

紐約市 長合同服務辦公室(MOCS)主任弗洛雷斯(Lisa Flores)於近日辭職，但將留任至今年4月25日。亞當斯 (Eric Adams)市府在四名副市長上月同時請辭後，再次失去一名高級官員。

根據紐約媒體「The City」，內部消息人士首先透露弗洛雷斯辭職的消息，隨後該消息得到了她本人的證實。市長新聞辦公室22日發布了弗洛雷斯的辭職聲明，稱她對市長亞當斯的信任深表感謝，還強調了她在亞當斯的治下，使「紐約市的公共採購系統變得更負責任、更易獲取、更公平且更透明」。市府方面隨後還宣布，弗洛雷斯的任期將持續至4月25日。

弗洛雷斯沒有說明辭職的理由，但與此前因不滿亞當斯與川普 政府合作以換取聯邦撤回起訴而辭職的四名副市長不同，弗洛雷斯沒有表達不滿，反而在聲明中為亞當斯盡說好話。此外，她也沒有遭到調查或起訴。

弗洛雷斯屬於技術官僚，曾長期在MOCS辦公室任職，2021年底亞當斯上任前，即提拔她擔任該辦公室主任。

自去年9月，繼多名副市長、局處主官和高級顧問先後遭到調查並辭職後，亞當斯也因貪腐和不當接收競選捐款而被聯邦起訴。川普政府上台後，聯邦司法部提出動議，撤銷針對亞當斯的起訴，以換取他在移民執法上的配合。案件原定4月21日開審，但在聯邦撤訴後，主審法官尚未對是否允許撤訴進行裁決。

除自己和執政團隊醜聞纏身外，亞當斯的連任競選之路也不順利。根據此前報導，亞當斯在今年1月12日至3月13日的募款期中，僅獲得43名捐款人支持，募得1萬8000元。而他的對手、前州長葛謨(Andrew Cuomo)在宣布參選僅兩周之內，便募得150萬元。同時在非洲裔選民中頗有號召力的布碌崙(布魯克林)民主黨領袖赫梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)，也一改此前支持亞當斯的立場，轉而投向葛謨陣營。