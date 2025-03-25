亞當斯政府再失1員 市長合同服務辦公室主任辭職
紐約市長合同服務辦公室(MOCS)主任弗洛雷斯(Lisa Flores)於近日辭職，但將留任至今年4月25日。亞當斯(Eric Adams)市府在四名副市長上月同時請辭後，再次失去一名高級官員。
根據紐約媒體「The City」，內部消息人士首先透露弗洛雷斯辭職的消息，隨後該消息得到了她本人的證實。市長新聞辦公室22日發布了弗洛雷斯的辭職聲明，稱她對市長亞當斯的信任深表感謝，還強調了她在亞當斯的治下，使「紐約市的公共採購系統變得更負責任、更易獲取、更公平且更透明」。市府方面隨後還宣布，弗洛雷斯的任期將持續至4月25日。
弗洛雷斯沒有說明辭職的理由，但與此前因不滿亞當斯與川普政府合作以換取聯邦撤回起訴而辭職的四名副市長不同，弗洛雷斯沒有表達不滿，反而在聲明中為亞當斯盡說好話。此外，她也沒有遭到調查或起訴。
弗洛雷斯屬於技術官僚，曾長期在MOCS辦公室任職，2021年底亞當斯上任前，即提拔她擔任該辦公室主任。
自去年9月，繼多名副市長、局處主官和高級顧問先後遭到調查並辭職後，亞當斯也因貪腐和不當接收競選捐款而被聯邦起訴。川普政府上台後，聯邦司法部提出動議，撤銷針對亞當斯的起訴，以換取他在移民執法上的配合。案件原定4月21日開審，但在聯邦撤訴後，主審法官尚未對是否允許撤訴進行裁決。
除自己和執政團隊醜聞纏身外，亞當斯的連任競選之路也不順利。根據此前報導，亞當斯在今年1月12日至3月13日的募款期中，僅獲得43名捐款人支持，募得1萬8000元。而他的對手、前州長葛謨(Andrew Cuomo)在宣布參選僅兩周之內，便募得150萬元。同時在非洲裔選民中頗有號召力的布碌崙(布魯克林)民主黨領袖赫梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)，也一改此前支持亞當斯的立場，轉而投向葛謨陣營。
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