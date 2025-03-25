長島鐵路加強逃票政策 逃票欠單減少40% 但衝突增多

自去年6月紐約大都會運輸署加強長島鐵路逃票管理政策以來，列車員向未付款乘客發放的欠款發票數量減少了40%以上。(記者高雲兒╱攝影)

自去年6月紐約大都會運輸署(MTA )加強長島鐵路 (LIRR )逃票管理政策以來，列車員向未付款乘客發放的欠款發票(IOU)數量減少了40%以上。然而，不少列車員也因此受到襲擊；列車員工會代表因此呼籲增加列車上的警察巡邏，以應對因執行新政引發的衝突。

此前的長島鐵路規定，如果乘客未付車錢，不管他是否願意提供身分信息，都允許列車員向未付款乘客開具欠款發票；去年6月，MTA修改政策，要求列車員在發放欠款發票時，乘客必須提供身分信息，否則警方將強制乘客下車。

據悉，新政策實施後，列車員開具的此類發票數量大幅下降。2024年上半年，每月平均發出1萬5106張發票，而新政生效後，從7月到12月，每月發票數量下降至8588張，降幅達43%。至去年12月，LIRR僅開具了5223張此類發票，比2024年上半年月均水平下降65%。

長島鐵路通勤委員會主席布林曼(Gerard Bringmann)表示，儘管仍有少部分人試圖逃票，但新政策「已經是一個重大改進，我對此感到非常高興」。

儘管欠款發票數量下降，但長島鐵路的這類欠款追回率仍未有明顯改善。數據顯示，長島鐵路在2024年前11個月共計開具價值198萬元的欠款發票，但僅追回約9萬6000元，回收率不足5%，與2023年持平，甚至低於2022年的5.6%。對此，MTA執行長利博(Janno Lieber)表示，將繼續加強票款回收工作。

除此以外，MTA採取了多項措施，以進一步減少逃票行為，包括在賓州車站登車前查票、增加列車警力巡邏、加強對逃票乘客的刑事傳票處罰等。效果也很顯著，長島鐵路公司主席弗里(Rob Free)稱，鐵路系統的逃票率在2025年進一步下降，2月份票款收繳率達到了近年來的最高水平97%以上。

不過，隨著執法力度的加強，列車員與乘客之間的衝突也有所增加。去年7月，新政策實施的首月，鐵路工作人員遭受的騷擾案件增加至25起，是過去兩年單月最高紀錄的兩倍。MTA警察數據顯示，類似事件在接下來的幾個月裡持續高於往年。

對此，代表長島鐵路售票員的工會負責人西蒙(Anthony Simon)呼籲增加列車上的警察巡邏，以應對因執行新政引發的衝突。「如果繼續堅持不讓逃票乘客得逞，確實會導致一些問題，甚至可能升級衝突。但警察的支持至關重要。」