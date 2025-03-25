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響應大腸癌防治月 華埠中華公所辦腸癌講座

記者劉梓祁／紐約報導
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蘭諾斯丘醫院表示，將於27日於中華公所舉辦免費腸癌講座。(記者劉梓祁／攝影)
蘭諾斯丘醫院表示，將於27日於中華公所舉辦免費腸癌講座。(記者劉梓祁／攝影)

為響應大腸癌防治月，蘭諾斯丘醫院(Northwell Lenox Hill Hospital)將於27日(周四)下午2時至3時，在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉辦免費教育活動，強調早期篩查與發現對於結直腸癌防治的重要性，以在癌症擴散前及早介入。

院方表示，每24人中就有一人被診斷出患有結直腸癌，使其成為國內第二大致命的癌症，其常見風險因素包括年齡、家族史、炎症性腸病、過量食用加工食品，以及曾經接受腹部或盆腔區域輻射治療的個人病史。主辦單位呼籲民眾落實定期篩查，並通過規律運動、限制酒精、遠離菸害以及採取富含植物性食材的均衡飲食來降低風險。

蘭諾斯丘醫院還指，結直腸癌在早期通常沒有明顯症狀，隨病情惡化，患者可能出現排便習慣改變、腹痛、周期性嘔吐、體重驟降與疲憊等症狀，唯有大腸鏡檢查為標準篩查方式，也可輔以乙狀結腸鏡檢查、糞便免疫化學檢查(FIT)或糞便DNA檢查等。

專家建議45歲起至75歲都應定期接受篩查，76至85歲族群則應依身體狀況、預期壽命及既往篩查紀錄來決定是否持續檢查。

癌症 華埠 曼哈頓

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