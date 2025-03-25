康尼島遊樂園29日開放 前98名遊客雲霄飛車免費搭

康尼島月神公園將在3月底再次開放，屆時也將舉辦三天的開幕活動，包含經典的蛋奶汽水洗禮。(圖片取自市公園局)

布碌崙 (布魯克林 )康尼島 的人民遊樂場(People's Playground)與月神公園(Luna Park)將在29日(周六)正式開放，屆時也將舉辦一系列慶祝活動。除了傳統蛋奶汽水慶典外，也將提供部分免費乘坐機會給幸運的遊客。

為期三天的慶祝活動將從29日持續至31日(周一)，開幕當天樂園將延續傳統，為歷史悠久的Cyclone旋風雲霄飛車舉行蛋奶汽水洗禮(Egg Cream Christening)，紀念該設施自1927年開業以來的第98周年。前98名排隊進場的遊客將獲得免費乘坐機會，並享用免費的蛋奶汽水。

蛋奶汽水洗禮是月神樂園的一項傳統儀式，特別用來慶祝Cyclone旋風雲霄飛車的開幕。經典飲品蛋奶汽水(Egg Cream)由牛奶、巧克力糖漿和蘇打水調製而成，在這個儀式中，工作人員會將蛋奶汽水潑灑在旋風過山車的車頭，象徵性地為它「洗禮」，祝福新一季的順利運行。

此外，月神公園還將開啟年度慈善活動，提供40元的折扣全天入場腕帶，將部分收益捐贈給康尼島當地組織。而招牌的迪諾摩天輪(Deno's Wonder Wheel Amusement Park)將於4月13日(周日)開放。為迎接第105個營運季，樂園將舉行第40屆「遊樂設施祝福儀式」，並提供前105名遊客免費乘坐摩天輪的機會。

迪諾摩天輪樂園將僅於周末營業，5月23日至9月3日期間每日開放。9月6日至10月26日則再次恢復周末營業，之後將關閉本季營運。月神樂園的營運時間則與之相似，完整的開放時程可至公園網站查詢。