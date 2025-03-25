我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

康尼島遊樂園29日開放 前98名遊客雲霄飛車免費搭

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康尼島月神公園將在3月底再次開放，屆時也將舉辦三天的開幕活動，包含經典的蛋奶汽水洗禮。(圖片取自市公園局)
康尼島月神公園將在3月底再次開放，屆時也將舉辦三天的開幕活動，包含經典的蛋奶汽水洗禮。(圖片取自市公園局)

布碌崙(布魯克林)康尼島的人民遊樂場(People's Playground)與月神公園(Luna Park)將在29日(周六)正式開放，屆時也將舉辦一系列慶祝活動。除了傳統蛋奶汽水慶典外，也將提供部分免費乘坐機會給幸運的遊客。

為期三天的慶祝活動將從29日持續至31日(周一)，開幕當天樂園將延續傳統，為歷史悠久的Cyclone旋風雲霄飛車舉行蛋奶汽水洗禮(Egg Cream Christening)，紀念該設施自1927年開業以來的第98周年。前98名排隊進場的遊客將獲得免費乘坐機會，並享用免費的蛋奶汽水。

蛋奶汽水洗禮是月神樂園的一項傳統儀式，特別用來慶祝Cyclone旋風雲霄飛車的開幕。經典飲品蛋奶汽水(Egg Cream)由牛奶、巧克力糖漿和蘇打水調製而成，在這個儀式中，工作人員會將蛋奶汽水潑灑在旋風過山車的車頭，象徵性地為它「洗禮」，祝福新一季的順利運行。

此外，月神公園還將開啟年度慈善活動，提供40元的折扣全天入場腕帶，將部分收益捐贈給康尼島當地組織。而招牌的迪諾摩天輪(Deno's Wonder Wheel Amusement Park)將於4月13日(周日)開放。為迎接第105個營運季，樂園將舉行第40屆「遊樂設施祝福儀式」，並提供前105名遊客免費乘坐摩天輪的機會。

迪諾摩天輪樂園將僅於周末營業，5月23日至9月3日期間每日開放。9月6日至10月26日則再次恢復周末營業，之後將關閉本季營運。月神樂園的營運時間則與之相似，完整的開放時程可至公園網站查詢。

康尼島 布碌崙 布魯克林

上一則

CMP人力中心舉辦「企業家培訓班」現已接受報名

下一則

抗議86街建遊民所被捕 莊文怡再出庭 案件延至4月審理
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

國土安全部長訪紐約女遊民被燒死地鐵站 再對非法移民發嚴厲警告

國土安全部長訪紐約女遊民被燒死地鐵站 再對非法移民發嚴厲警告
曾為全球最高最快 新州六旗過山車拆除

曾為全球最高最快 新州六旗過山車拆除
「艾諾拉」奧斯卡奪3大獎 紐約康尼島這家糖果店爆紅

「艾諾拉」奧斯卡奪3大獎 紐約康尼島這家糖果店爆紅
布碌崙猶太、華人 多民族舞蹈慶新春

布碌崙猶太、華人 多民族舞蹈慶新春

熱門新聞

在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普