中美餐飲峰會 探索中餐新商機

第七屆中美餐飲食品行業峰會於日前在曼哈頓舉行，望為中餐在地發展開拓渠道。(記者劉梓祁／攝影)

第七屆「中美餐飲食品行業峰會」於近日在曼哈頓華美協進社(China Institute)舉行，邀請多位餐飲及相關領域代表，探討亞洲餐飲在北美市場的供應鏈強化、多渠道行銷與品牌成長等多項議題，並在會中頒發「亞洲味道榮耀獎」。

華美協進社董事會聯席副主席盛華蘇蕙(Sophia Sheng)於開幕致詞時，闡述了旗下「中華美食烹飪中心」的使命，並提到「希望通過加強產學研合作，推動美中餐飲文化交流，讓更多優質的亞洲餐飲與食材在北美市場得到新的發展機會。」

峰會期間，多位講者先後就「從小眾到主流：強化北美亞洲餐飲供應鏈」、「解鎖增長：多元文化與多渠道行銷的力量」、「破繭成蝶，設計賦能：老破小餐飲到精品的躍遷」等主題進行分享，同時探討紐約的市場趨勢。主辦單位也提供了食物與產品體驗環節，包括紅油抄手、川式小炒肉現場示範烹飪，以及多個奶茶、甜品等免費試飲與試吃。

除主題演講外，大會亦設置了多場行業論壇，針對品牌出海、供應鏈整合與餐飲科技創新等話題進行討論。主辦方及協辦的餐飲企業表示，未來將持續推動更多跨領域與跨文化的交流活動，為亞洲餐飲品牌與北美市場之間打造更緊密的合作渠道。