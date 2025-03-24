行人亂穿馬路除罪化 新規4月生效

「亂穿馬路」(Jaywalking)本就為紐約客文化之一，如今這項日常舉動將成為合法行為。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市 將正式取消對行人不走斑馬線、任意穿越馬路的處罰，讓「亂穿馬路」(Jaywalking)從違法行為轉為合法舉動。根據市交通局(DOT)，新規預計在4月17日(周四)公聽會後生效，屆時民眾將可在未影響車輛通行的情況下，自由穿越馬路。

根據新規，行人未走斑馬線或未遵守紅綠燈號誌，只要未妨礙其他交通，就不會被視為違規。市府發言人梅瑟(Allison Maser)鼓勵市民善用斑馬線、行人安全島及提前行人通行時間等。

這項政策源自市議會去年9月通過的一項法案，布碌崙 (布魯克林)市議員納西斯(Mercedes Narcisse)是此案主要推動者。市長亞當斯 (Eric Adams)對此未行使否決權，使提案自動成為法律。

雖然違規穿越長期被視為交通安全隱患，但實際執法數據顯示處罰次數極少。根據市警局(NYPD)資料，2023年僅開出398張違規通知單，平均每日不到一張，2022年則為780張。

市交通局與警方曾對該措施表達保留。市交通局第一副局長福吉恩(Margaret Forgione)去年在市議會聽證中指出，過去五年內約有200人因中途穿越馬路或違規穿越號誌而死亡，占行人死亡事故的34%，警告除罪化可能帶來安全風險。

警方表示，新規上路後仍會與交通局合作，持續加強行人安全宣導與路口管理。此外，法律專家提醒，行人若因違規穿越導致交通事故，即使不會被開罰，仍可能在民事訴訟中負有責任。

前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)任內曾大力推動「嚴打亂穿馬路」，此政策也曾引起爭議，如今紐約市則朝著更寬容的方向調整交通規範。