康尼島賭場標案聽證會 社區反應兩極

布碌崙(布魯克林)康尼島賭場計畫自2022年起經歷多次討論與審議，近日由市規畫委員會舉行的聽證會卻展現社區對此建案的分歧意見。(圖片取自The Coney官網)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 賭場計畫自2022年起經歷多次討論與審議，但近日由市規畫委員會舉行的聽證會卻展現社區對此建案的分歧意見。支持者認為該案將為當地帶來就業機會，但反對者則擔憂交通、噪音、汙染與犯罪問題將重挫社區。

該賭場計畫名為「The Coney」，已獲得Thor Equities等集團支持。此占地130萬平方呎的建案將包括35.3萬平方呎的博彩設施、酒店、會展中心、零售空間及一個2萬平方呎的美食廣場，並提供1500個停車位。開發方承諾該計畫將創造4500個工會建築工作機會及4000個博彩與酒店行業職位。

為爭取社區支持，開發商提出設立2億元的社區信託基金用於當地建設，包括改進木棧道，提升康尼島社區的安全並美化社區。 然而，該計畫在今年1月仍被布碌崙第13社委會土地使用委員會以七票對兩票，反對開發團隊提出的關閉部分當地街道和高層建築高空使用權的申請。接下來市規畫委員會預計在一個半月內投票，隨後交由市議會審議。

雖然有部分社區居民支持，認為該建案將為當地低收入 居民帶來就業機會，聽證委員會上也有不少反對民眾出席。有反對民眾認為該案將摧毀康尼島150年歷史，並將帶來交通噪音、汙染和犯罪的可能。

社區團體「康尼島人反對賭場」更批評賭場將對當地經濟造成損害，而不會促進發展。他們認為，這將導致許多居民遷離，且減少本地消費，最終影響小型商家生存。此外，反對者擔憂賭場的1500輛車輛停車場入口將緊鄰神奇摩天輪公園(Wonder Wheel)，使兒童暴露在有害氣體中。