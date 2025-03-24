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州眾議員提案 為花旗球場建案開綠燈

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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皇后區新上任的州眾議員胡可絲近日提案，擬改變花旗球場周邊公園空地的土地用途，為賭場項目開綠燈。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區新上任的州眾議員胡可絲近日提案，擬改變花旗球場周邊公園空地的土地用途，為賭場項目開綠燈。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區新上任的州眾議員胡可絲(Larinda Hooks)近日提案，擬改變花旗球場周邊公園空地的土地用途，這將為大都會老闆科恩(Steve Cohen)興建賭場的計畫掃除一大障礙，但關鍵還是要看州參議會是否有議員響應，從而改變州法。

這項提案之所以必要，是因為擬建地點雖然只是一個停車場，然而在法律上卻屬於公共公園用地，若要進一步開發，例如興建賭場、音樂廳、皇后區美食廣場以及25畝綠地，則必須經由州議會通過提案，正式將該地從公園用地轉為其他用途。

早在上任前就表態支持賭場項目的胡可絲表示，她堅信這項名為「大都會公園」(Metropolitan Park)的開發計畫，將造福她的選區及整個皇后區，並為居民創造就業機會，「皇后區值得擁有大刀闊斧的改革和投資，而不是偽裝成公園用地的停車場」。

在去年，她的前任奧布里(Jeff Aubry)的這項提案未能過關，但胡可絲認為，如今社區支持度上升，形勢已有所不同。自奧布里提案以來，已有六個社區委員會表態支持。胡克斯對此表示，沒有其他賭場提案能獲得這樣的支持，社區的聲音已經表達得很清楚。目前，她的提案已獲得皇后區州眾議員伯格(Sam Berger)及海維斯(Andrew Hevesi)支持。

不過，若要成為州法，提案需州參議會響應。此前，代表該區、正在參選紐約市長的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，曾明確表態根據民意，拒為賭場提案。若拉莫斯仍然拒絕推動這項提案，胡可絲表示，不排除與其他州參議員合作的可能性。

根據州議會的「議員尊重傳統」(member deference)，其他議員通常不會在該地區的參議員未支持的情況下提出類似的議案，但法律上並無明文禁止這樣的作法。在極少數的情況下，其他選區的代表也會提出轉換公園用地的議案。例如在2023年，布碌崙(布魯克林)的州參議員帕克(Kevin Parker)及州眾議員馬塞拉·米婷絲(Marcela Mitaynes)曾聯手推動一項議案，以便在長島長灘的地下鋪設輸電電纜，但最終被州長否決。

周前，紐約市議會已批准了該項目的市政分區變更，然而，在未獲得公園用地變更授權及賭場執照的大背景下，賭場計畫仍懸而未決。

皇后區 參議員 眾議員

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