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紐約市華警涉從事中國間諜活動 遭停職調查

記者胡聲橋／紐約報導
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華裔警察江鑄(左三)因為涉嫌為中國政府從事間諜活動而受到聯邦調查局調查。圖為他於2016年在市警72分局任職時參與華人社區警民會。(本報檔案照)
華裔警察江鑄(左三)因為涉嫌為中國政府從事間諜活動而受到聯邦調查局調查。圖為他於2016年在市警72分局任職時參與華人社區警民會。(本報檔案照)

市警總局警探部華裔警察江鑄(Zhu Jiang)因為涉嫌為中國政府從事間諜活動而受到聯邦調查局調查。警方發言人證實，江鑄在調查醫療詐騙的部門工作，可以接觸到高度敏感的資訊。目前他已被停職停薪。

江鑄是一名警佐(Sergeant)，在位於聯邦廣場(Federal Plaza)26號的賈維茨大樓(Jacob K. Javitz Building)工作，該大樓內有聯邦調查局的紐約辦事處，與市警總局的總部也僅隔幾個街區。據每日郵報(Daily Mail)報道，消息人士透露，江鑄因為代表中國進行間諜活動而接受調查。不過，他尚未被起訴或拘留。

紀錄顯示，江鑄於2013年加入紐約市警察局，之前曾在布碌崙幾個分局的警探小組工作，之後調到布碌崙南區勤務指揮中心毒品部門和有組織犯罪調查部門工作。從2024年10月起，江鑄被調到負責調查醫療詐騙的CEIS Healthcare Task Force E工作。

過去他還曾擔任過布碌崙(布魯克林)8大道華社的鄰里協調員(neighborhood coordinator)而接受媒體訪問，當時8大道發生了一連串以華裔為目標的搶劫案，江鑄因為會說福州話而任職這一崗位。

江鑄是過去12個月內第二位涉嫌為中國從事間諜活動的紐約市警員。去年5月，華裔警員，巡官(Lieutenant)李曼飛(Steven Li)遭解雇，理由是他在內務部(Internal Affairs Bureau)工作時，讓一名中國官員與他認識的一名女性取得聯繫。

這名中國官員叫孫海英(Sun Hoi Ying)，當時正參加勸告逃犯返回中國的「獵狐行動」。這名女性姓黃，因涉嫌挪用一家國有公司的資金，並用這筆錢在中國購置物業而成為中國政府的目標。最後，市警總局判定李曼飛並非以中國代理人身分行事，但判定他做了虛假陳述，而且未報告聯邦調查局對他的調查。

布碌崙 間諜 華裔

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