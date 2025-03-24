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華男冒充聯邦警官 謊稱可助拿綠卡 被起訴

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約東區聯邦法院近日起訴皇后區男子翁艾傑，他的名片顯示他屬聯邦警官協會。(紐約東區聯邦檢察官辦公室)
紐約東區聯邦法院近日起訴皇后區男子翁艾傑，他的名片顯示他屬聯邦警官協會。(紐約東區聯邦檢察官辦公室)

紐約東區聯邦法院近日起訴現年49歲的皇后區華人男子翁艾傑(Tommy Aijie Da Silva Weng，音譯)，指其涉嫌冒充聯邦執法人員，謊稱可以通過投資移民計畫(EB-5)，協助投資人獲得綠卡，並從中牟利50多萬元。

根據法庭文件，這起詐騙案始於2016年4月，當時，翁艾傑向受害女子謊稱自己為聯邦執法人員，表示若她投資50萬元，他便可以動用執法關係，幫助她投資移民計畫，快速獲得綠卡。翁艾傑向受害人展示了一枚執法徽章，並給了她一張印有他名字的「聯邦警官協會」的名片。

法庭文件還顯示，翁艾傑還告訴這名受害女子，他曾在美國國土安全部工作，現在將調往義大利國際刑警組織，擔任新的執法職務。翁駕駛著一輛紅色悍馬車，車牌上印有「BTWICE」的縮寫，BTW為法拉盛的大悲願寺縮寫，ICE指移民和海關執法局。

根據翁艾傑的陳述，受害人向他提供了50多萬元簽證費。他並沒有將這筆錢用於投資，也沒有代表她提交簽證申請，而是將錢據為己有，並用一系列謊言向她解釋，為何簽證申請過程會被拖延大約八年。在去年年初，他最終退還了7萬5000元，但仍有逾42萬元未還。

此外，起訴書顯示，在2015年，翁就因冒充聯邦調查局(FBI)探員而被捕，當時他試圖招募年輕男子，讓他們以為自己正在為他進行秘密的臥底行動。他曾展示假徽章、FBI夾克、市警局背心以及ICE帽子等物品。他於翌年承認非法使用官方徽章並被判刑。

目前，檢察官已要求法院羈押翁艾傑，理由是他與中國有廣泛的聯繫，並且經常前往中國。他面臨電信詐欺、郵件詐欺、以及冒充聯邦官員等指控，將被拘留至24日的保釋聽證會。他的律師哈里斯-卡爾文(Jullian Harris-Calvin)拒絕發表評論。

翁駕駛著一輛紅色悍馬車，車牌上印有「BTWICE」的縮寫，BTW為法拉盛的大悲願...
翁駕駛著一輛紅色悍馬車，車牌上印有「BTWICE」的縮寫，BTW為法拉盛的大悲願寺縮寫，ICE指移民和海關執法局。(紐約東區聯邦檢察官辦公室)
紐約東區聯邦法院近日起訴皇后區男子翁艾傑，圖為他的虛假證件。(紐約東區聯邦檢察官...
紐約東區聯邦法院近日起訴皇后區男子翁艾傑，圖為他的虛假證件。(紐約東區聯邦檢察官辦公室)

簽證 移民 ICE

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