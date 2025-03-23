華人善終基金會 義務葬無親韓嫗

華人善終基金會去年協助一名在美沒有親戚的韓婦處理後事。圖為長島墓園。(記者劉梓祁╱攝影)

一名年近九旬、在美無親屬的韓籍老婦日前於紐約市去世，由於沒有家屬協助處理後事，殯儀館向華人 善終基金會(Celestial Love Foundation)求助後，該會隨即啟動義務喪葬程序，協助遺體處理及安葬事宜，並呼籲社會重視弱勢長者善終問題，以「確保每位逝者能獲得尊嚴告別」。

位於皇后區法拉盛 的「全福殯儀館」(Chun Fook Funeral Services)表示，館方在去年7月末接收一位已離世的亞裔 長者，但由於無法尋得任何家屬聯絡資訊或遺囑指示，導致安葬工作難以進行，最終選擇向善終基金會求助。

據市衛生局(DOHMH)文件顯示，逝者名為「Myung Pierce」，生於1938年11月14日，享年85歲。全福殯儀館代表鐘先生表示，死者已經市法醫辦公室(OCME)確認為韓國裔，且「Myung」即為姓氏「明」，根據紀錄，該老婦在2024年7月31日去世。

離世前，她居住在哈林區(Harlem)的安養中心中，其死亡證明寫道，她終身未婚、離世原因為「自然死亡」。據善終基金會，已選擇位於新州普林斯頓紀念花園(Princeton Memorial Park & Mausoleum)的壽地安葬此人，並同時捐贈棺木。

國稅局(IRS)紀錄顯示，華人善終基金會為非盈利組織，稅號為13-3984986。截至2023年，該會的基金結餘為196萬4643元。在2022年，其籌得33萬7270元、2021年為25萬1191元、2020年為19萬1969元，該會主要成員包括陳麥潔明、于金山、李可星、馬永國和盧元龍等人。