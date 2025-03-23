鄭永佳擬設社區顧問團隊 盼民眾加入

第49選區州眾議員鄭永佳日前舉行社區會議，宣布將集結各領域人士與團體，組成社區顧問團隊。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林 )第49選區州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)日前舉行社區會議，宣布將集結各領域人士與團體，組成社區顧問團隊。除結合資源外，更盼藉由定期會議討論社區議題，將民眾的聲音傳遞至州議會，進而透過立法或是成立專案等方式協助社區發展。

鄭永佳與其團隊近期在布碌崙65街舉行會議，邀請社區組織及個人參與討論。他表示，顧問團隊的形式相當彈性，也沒有語言、學歷等條件，呼籲社區不論是個人或是組織一同參與，並以志願性質共同討論社區所面臨的困境。他表示，時常接到民眾各式各樣的問題，但他希望透過更有系統的方式整合所有的意見，並讓對該問題有經驗的相關專業人士能對症下藥地回覆。

目前計畫每兩到三個月開會討論社區各大議題的解決方式與民眾的回饋，讓他在推動法案、籌措專案資金或是舉行活動時能廣納更多意見。他補充，由於每年都會回顧當年度所推動的法案，他希望能加入此顧問團隊對法案的意見，讓民眾對法案推動更有參與度。

高級顧問趙靖桉表示，社區顧問團隊的用意是希望召集不同領域專才，並分為教育、住房、耆老、健康、財務與金融、青年領導、小型企業、社區經濟發展等主題，邀請在地人士將面臨的問題提出討論，讓議員能實際接收到民眾真實的心聲，並鼓勵社區合作並建立有意義的合作。

若有興趣加入顧問團，民眾可前往鄭永佳位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)6904號辦公室填寫報名表，或是撥打(718)-236-1764了解如何加入。