「夢想之城」 呈現紐約小人物風情

郭家瑄的雕塑作品。(記者馬璿╱攝影)

「夢想之城」(City of Dreams) 雙人聯展日前晚間在布碌崙 (布魯克林)日落公園 Thomas VanDyke Gallery揭幕，展覽由台裔雕塑家郭家瑄(John Kuo)與畫家拉珂(Valeri Larko)攜手，結合平面繪畫與立體雕塑，將平凡風景中不凡的人性化作墨與泥，塑造不同視角下共享的紐約一隅。

郭家瑄與拉珂今年初透過藝廊主理人介紹認識，在寒冬的車裡，兩人對美感與社會脈動等想法一拍即合。拉珂笑道，雖然兩人創作形式與過程不同，但她在郭家瑄的作品中仍看見與自己相似的理念，他們都聚焦紐約小人物的風情，並在作品中保有與文化密不可分的訊息。

「我們都喜歡那些不太起眼的場景」，拉珂說道，「但這些平凡又有趣的景色激發我們的好奇心，甚至帶有一股微妙的激情。」

郭家瑄則認為，這次的聯展對他而言不只是媒材的碰撞，而是透過拉珂的描繪，補足人物雕塑中難以呈現的環境，加上拉珂的作品角度與自己相似，才得以共同打造更為沉浸式的觀展體驗。即便兩人的創作方式與材料不同，但對於人物、市景與時代的敏銳觀察力，依然交織出一場平面與立體藝術共舞的完美演出。

拉珂的創作過程注重「真實」與「體驗」，城市中各個不被注意的角落都是她心之所向，當鎖定一處吸引她的場域後，她便會花上數月的時間每日反覆在現場繪畫與琢磨細節，從光影變化、三角錐位置的擺放，甚至遺留在廢墟的針頭，在她眼中都成敘事的一部分。「如果不長時間駐足現場，就無法見證這些細節」，現場繪畫的過程也讓她看見當地居民的生活軌跡，即使畫中沒有人物存在，卻處處充滿人留下的痕跡。

郭家瑄的創作過程則有所不同，由於雕塑的機動性較低，他以「留心」與「記錄」作為鋪墊。地鐵 上睡著的乘客，以及騎著電動車送餐的外送人員皆是靈感，透過速寫記錄，疊加上想像，最終揉合出一座座遊走在虛實之間的景象，「我覺得城市就像是一個魚缸，而我是裡面的魚，我才能從內部觀察這個魚缸。」

過去郭家瑄的作品多聚焦在紐約市的遊民，這次的全新系列則是將重點更放在「家」的元素。他表示，時常被家家戶戶透露的微光吸引，總在想像那些房屋或大樓窗戶內都住著什麼樣的人、有著什麼樣的故事，在這次的雕塑中，他刻意加入「透出昏黃燈光」的窗，加強每個小人物對於「家」一詞的演繹。