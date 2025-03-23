民事法官參選人朱治國 訪中華公所闡述理念

民事法官參選人朱治國(下排左三)，近期拜訪華埠中華公所闡述參選理念。(記者劉梓祁╱攝影)

華裔律師朱治國(Sheridan Chu)現正競選皇后區 民事法庭法官，並於近期拜會曼哈頓華埠的紐約中華公所，闡述參選理念；他表示，自己在史泰登島 (Staten Island)土生土長，深受移民家庭勤奮精神的熏陶，回憶童年時常在母親的旅行社奔跑，也目睹父親作為會計勤勉工作的身影。

朱治國畢業於公立學校、華格納學院(Wagner College)及聖約翰大學法學院(St. John's University School of Law)，擁有15年法律經驗，曾於史泰登島、布碌崙(布魯克林)、皇后區與曼哈頓等地的法庭擔任律師，為法官提供法律意見與量刑建議、以及協調檢方與辯方。朱治國表示，他還曾為市房屋管理局(NYCHA)下的租戶制定修繕和付款計畫，以保障弱勢租戶的權益。

法庭之外，他自2017年起擔任華人策劃協會(CPC)及其居家照顧計畫董事會成員，目前他正獨立執業，主要負責租戶權益與刑事辯護，同時參與紐約華裔律師協會、皇后區律師協會等組織。據介紹，他與妻子及兩名年幼兒子住在森林小丘(Forest Hills)，曾任皇后區第六社區委員會的成員六年，現也是皇后區民主黨區委員會成員。

競選團隊指，憑藉多年得公共服務與專業背景，朱治國獲皇后區民主黨部推薦角逐民事法庭法官，並表示將秉持熱忱與責任感投身「人民法院」，盼為社區提供公正可靠的司法服務，努力維護各族裔居民的合法權益。

目前，他得到國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)、市議員元在熙(Julie Won)和市議員李琳達(Linda Lee)等人背書。