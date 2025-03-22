華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網

華埠東百老匯去年9月發生命案，57歲的華婦頭部中彈當場身亡。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 東百老匯(East Broadway)去年9月發生命案，一個閩籍移民家庭與尾隨入室的搶匪團夥發生纏鬥，後者拔槍擊中年近六旬的母親頭部，致其當場死亡；在一名16歲嫌犯被捕半年後，警方21日宣布抓獲第二名嫌疑人，該19歲青年面臨謀殺等指控。

根據警方消息，該青年名為貝爾(Joshua Bell)，他在本周早前於南卡羅來納州 (South Carolina)被捕，隨後被引渡回紐約市。警方表示，貝爾為三名蒙面的搶匪之一，在去年9月9日尾隨死者劉應珠(Ying Zhu Liu, 音譯)的丈夫燕沈(Shen Yan, 音譯)進入市場街(Market St.)的公寓樓並一同搭乘電梯。

當晚約11時，團夥中的兩人在電梯內對燕沈實施搶劫，但在到達八層後，其兒子燕林榮(Lin Rong Yan, 音譯)和劉應珠加入纏鬥。過程中，一名劫匪舉槍，從三呎的距離向劉應珠的頭部開槍，57歲、身為護理員的她當場身亡。

警方表示，劫匪搶走了100元現金和一台手機。案發十天後，警方逮捕了首位嫌犯沙勒(Dante Schaller)，他面臨謀殺、搶劫、入室盜竊和非法持有武器等罪名。曼哈頓地區檢察官辦公室指，沙勒在本案發生前剛滿16歲，但會以成年人的身分被起訴。

辯護律師羅伯茨(Sam Roberts)曾表示，沙勒並非槍手，也不是槍枝的所有者，沙勒在過堂時，對十種罪名均表示不認罪。目前他的律師已更換，雖有消息指貝爾為開槍嫌犯，但此消息還未能獲得核實。