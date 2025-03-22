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紐約懲教局警校畢典 唯一24歲華人成神槍手

記者高雲兒╱紐約報導
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王嘉豪和紐約懲教官員工會主席博西奧(Benny Boscio Jr.)合影。(記者高雲兒╱攝影)
王嘉豪和紐約懲教官員工會主席博西奧(Benny Boscio Jr.)合影。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市懲教局(NYC Department of Correction)21日在皇后學院(Queens College)舉辦學員畢業典禮，103名學員順利完成了為期13周的嚴格訓練課程，成為懲教局的一員。其中，24歲的王嘉豪(Brian Wang)作為本屆唯一華裔學員，憑藉出色的表現榮獲「最高射擊能力獎」，成為典禮上的焦點。

王嘉豪是第二代移民，父母來自中國福州，他八歲時隨家人移居紐約，本科畢業於賓漢頓大學，主修生物學。畢業後，他曾擔任高中教師，但為了追求更好的職業發展和生活品質，他決定加入懲教局。

在畢業典禮上，王嘉豪因其卓越的射擊技巧和專業素養受到表彰，也被同事們戲稱為「神槍手」，對此他謙虛地表示，13周的訓練雖然充滿挑戰，但也非常有趣。他認為自己擁有良好的心理素質，並分享了自己的心得，「我告訴自己要學會相信自己，無論如何不要急躁，要穩步前進。我們追求的並非做得快，而是做得好。」

當被問及是否擔心懲教局工作的危險性時，王嘉豪表示並不擔憂，他認為，生活中很多事情無法控制，關鍵在於如何調整自己的心態，「可能會很辛苦，但生活有時需要經歷困難才能獲得更好的回報」。作為本屆唯一的華裔學員，他期待未來能在懲教工作中貢獻自己的力量，為社會安全盡一份責任。

近年來，華裔在紐約市懲教局的比例雖不高，但呈現出逐漸增長的趨勢。例如，前市懲教局教官朱超然、華裔副獄長陳漢斌，以及現任獄警譚淦泉和鄺麗華等，都是華裔在懲教領域的代表人物。陳漢斌曾公開鼓勵更多華人投考懲教局，指出該職位的福利優厚，工作20年後即可退休，除退休金外，還可領取原工資的一半作為退休補貼。

畢業典禮上，王嘉豪因卓越的射擊技巧和專業素養受到表彰，也被同事們戲稱為「神槍手」...
畢業典禮上，王嘉豪因卓越的射擊技巧和專業素養受到表彰，也被同事們戲稱為「神槍手」。(記者高雲兒╱攝影)
24歲的王嘉豪是本屆畢業的唯一華裔學員，憑藉出色的表現榮獲「最高射擊能力獎」，成...
24歲的王嘉豪是本屆畢業的唯一華裔學員，憑藉出色的表現榮獲「最高射擊能力獎」，成為典禮上的焦點。(懲教局提供)

華裔 退休金 紐約市

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