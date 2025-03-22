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有坍塌風險 紐市3地標大橋需評估

記者劉梓祁╱紐約報導
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聯邦安全委員會警告，紐約市三大地標橋需接受風險評估，圖為布碌崙大橋。(記者劉梓祁╱攝影)
聯邦安全委員會警告，紐約市三大地標橋需接受風險評估，圖為布碌崙大橋。(記者劉梓祁╱攝影)

國家運輸安全委員會(NTSB)近期指出，紐約和新州共有15座橋梁需進行因船舶碰撞而導致坍塌的風險評估，其中包含三座位於紐約市的地標性大橋；因巴爾的摩(Baltimore)基伊橋(Francis Scott Key Bridge)去年發生致命坍塌事故，委員會希望避免和減輕類似事故的風險。

運輸安全委員會強調，目前並無證據顯示需要評估的橋梁有即刻坍塌危險，但呼籲管理單位對船舶碰撞造成的潛在威脅予以更明確的了解。委員會主席霍曼迪(Jennifer Homendy)表示，「橋梁管理單位必須掌握橋梁面臨的風險，並根據需要採取必要行動，確保公共安全。」

根據當局公布的名單，紐約州有13座橋梁被建議進行船隻碰撞風險評估，新州則有兩座，而紐約市的布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)、曼哈頓橋(Manhattan Bridge)和威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)也被列入。此前，馬里蘭州(Maryland)運輸管理局並未對基伊橋進行完整的脆弱性評估，委員會認為，此一疏失「本可避免」該橋的坍塌事故。

在本次提及的15座橋樑中，有七座屬於「關鍵且必要」等級，其中一座興建於20世紀以前。盡管如此，大都會運輸署(MTA)橋梁及隧道管理部門負責人謝里丹(Catherine Sheridan)指，其所管轄的所有車行橋梁「均有例行檢查」，並已根據最新的聯邦州際公路與運輸官員協會(AASHTO)準則進行評估。

市交通局(DOT)則表示，正對運輸安全委員會的建議進行審視，並提到東河上的各座橋梁並無大型船舶通行。此外，委員會亦建議對全國其他68座在1991年以前建造、且經常有船隻通行的橋梁進行類似檢查，以評估船舶碰撞造成的橋梁坍塌風險。

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