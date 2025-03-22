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「青銅時代」畫展 斑駁細節見文化歷史之美

記者曹馨元╱紐約報導
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通過細緻刻畫小青銅器放大後的細節，錢平政的畫作充分展現了歲月痕跡之美。(記者曹馨元╱攝影)
通過細緻刻畫小青銅器放大後的細節，錢平政的畫作充分展現了歲月痕跡之美。(記者曹馨元╱攝影)

美華藝術協會旗下的456畫廊近日宣布，藝術家錢平政的個人畫展「青銅時代」(Bronze Age)將從即日起展出至4月4日(周五)；本次畫展通過11幅描繪青銅器細節的油畫，展現了器物由歷史痕跡雕刻的色澤、形狀、斑紋之美。

錢平政來自中國雲南省昆明市，他的母親就曾在昆明的博物館工作；從小，錢平政就在耳濡目染間領略了雲南出土的古青銅器之美。考古資料顯示，古滇國範圍約在今天以滇池為中心的雲南省中、東部一帶，滇人依水而居、發展農耕，有相對固定的聚居地，這也為青銅器鑄造的興盛創造了條件。

藝術家錢平政的個人畫展「青銅時代」通過11幅描繪青銅器細節的油畫，展現了器物由歷...
藝術家錢平政的個人畫展「青銅時代」通過11幅描繪青銅器細節的油畫，展現了器物由歷史痕跡雕刻的色澤、形狀、斑紋之美。(記者曹馨元╱攝影)

錢平政表示，風霜歲月在青銅器上留下了獨一無二的顏色、斑駁的紋路，由於自己曾多次親眼見過青銅器，對其之美印象極其深刻，一直想找機會以青銅器為靈感進行創作；去年，他就著手開始繪製這系列油畫，「也算了了自己一樁心願」。

「青銅時代」系列畫作也包括了著名的「牛虎銅案」，但錢平政卻更鍾情於自己描繪的小型青銅器物件；通過細緻刻畫小青銅器放大後的細節，錢平政的畫作充分展現了歲月痕跡自身的藝術性及魅力。

錢平政是一位專注於繪畫與版畫創作的藝術家，作品主題多為探索靈性、神話與文化象徵。他擁有紐約藝術學院的藝術碩士學位，並曾在國際展覽中展出，包括紐約亞洲藝術博覽會及多場美國與中國的個展。目前，他在紐約持續發展個人藝術創作。

本次展覽開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址為曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]。主辦方表示，歡迎各界人士前來參觀，共同感受藝術的魅力。

百老匯 曼哈頓

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