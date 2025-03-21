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從警39年 紐約62分局奧古斯塔榮休 數百人歡送

記者胡聲橋╱紐約報導
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榮休的市警62分局警探奧古斯塔與歡送人群互動。(記者胡聲橋╱攝影)
榮休的市警62分局警探奧古斯塔與歡送人群互動。(記者胡聲橋╱攝影)

從警39年的市警62分局社區事務警探奧古斯塔(Stephen Agosta)於近日榮休，市警62分局為他舉行儀式，感謝他投身警隊、服務社區。各警局代表、民選官員以及社區人士等數百人出席。

此次榮休儀式於19日在市警62分局舉行。奧古斯塔最後一次簽名下班後，在眾人的簇擁下，與家人走下分局台階。現役警員和民眾在62分局門口分兩列歡送奧古斯塔坐上一輛古典警車。警方還專門派出警用直升機，在分局上方低空飛過兩次。奧古斯塔在車前揮手致意，之後又坐警車繞市警62分局一周才離去。

市警62分局警探奧古斯塔最後一次登記下班。(市警62分局X平台)
市警62分局警探奧古斯塔最後一次登記下班。(市警62分局X平台)
榮休的市警62分局警探奧古斯塔登車離去。(記者胡聲橋╱攝影)
榮休的市警62分局警探奧古斯塔登車離去。(記者胡聲橋╱攝影)

現年60歲的奧古斯塔於1986年7月加入紐約市警察局，當時21歲，他於1988年4月轉至市警62分局工作共37年。他說，當地多元化的社區就是他的家，如果再選擇一次，他還會當警察。

在歡送儀式上，市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)說，在奧古斯塔長達39年的職業生涯中，在他為社區做出的貢獻面前，任何言辭都顯得很貧乏。劉志強代表市警62分局向奧古斯塔贈送了一塊匾牌，感謝他的貢獻。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)致辭表示，儀式讓足可見奧古斯塔受到社區喜愛，他讓市警62分局、班森賀和以及紐約市變得更好。

紐約市第43選區市議員莊文怡、州參議員陳學理幕僚長劉雅明、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州眾議員鄭永佳幕僚長拉丁(Soya Radin)，國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)代表為奧古斯塔頒發獎狀。前市警62分局局長陳韜等警方代表，及羅添福、吳燕珊、李志波、陳麗娜等人也出席了當天的活動。

從警39年的市警62分局警探奧古斯塔(右三)榮休。(記者胡聲橋╱攝影)
從警39年的市警62分局警探奧古斯塔(右三)榮休。(記者胡聲橋╱攝影)
警員送別同事奧古斯塔。(市警62分局X平台)
警員送別同事奧古斯塔。(市警62分局X平台)

眾議員 紐約市 布碌崙

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