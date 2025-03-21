鄭永佳辦公室免費協助報稅 21日首辦里民會議

州眾議員鄭永佳辦公室免費報稅，21日舉行里民會議。(鄭永佳X平台)

報稅 季已經到來，為了幫助社區民眾順利報稅，布碌崙 (布魯克林)州眾議員 鄭永佳辦公室將提供各種免費的家庭報稅服務。鄭永佳辦公室表示，因為名額有限，居民須提前預約。此次，鄭永佳辦公室將於今(21)日晚6時首次舉辦里民會議，歡迎選區居民參加。

據介紹，州眾議員鄭永佳辦公室提供的免費家庭報稅服務不僅限於老人和低收入家庭，同時也面向整個社區的居民開放。不過，因為辦公室空間有限，幫助報稅專業人員人數也有限，辦公室希望尋求幫助者提前預約，預約和諮詢電話為(718)236-1764。鄭永佳辦公室位於布碌崙漢密爾頓堡大道(Forthamilton Pkwy)6904號，有需要的居民也可以直接上門問詢。

此外，州眾議員鄭永佳還將於21日首次舉辦里民會議。這次里民會議將在位於布碌崙8大道65街823號的嘉誼老人活動中心舉行。里民會議下午6時開始，會場下午5時30分開門。此次會議將介紹鄭永佳辦公室服務、顧問團幫助社區的內容、顧問團的工作流程等。鄭永佳辦公室歡迎民眾踴躍參加，現場會提供翻譯服務，也會有茶敘小點。