交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

市交通局(DOT)19日宣布，將於今春新增四處「限速區」，把限速降至20哩。這是繼去年曼哈頓堅尼路(Canal Street)以南的街道畫入20哩速限後，首次新增限速區。自去年年底以來，交通局已根據「山米法案」(Sammy's Law)在全市70個地點調降速限。

新設限速區涵蓋布碌崙 (布魯克林)登波(Dumbo)、布朗士城市島(City Island)、皇后區 布羅德海峽(Broad Channel)及史泰登島 新布萊頓(New Brighton)。面積從登波的0.18平方哩至城市島的0.42平方哩不等。交通局表示，這些區域邊界清晰，且行人活動較周邊地區更頻繁。

限速區並非完全限速20哩，其中部分道路將維持原限速，例如登波內的布碌崙皇后區高速路(BQE)不受影響，史泰登島北側的李奇蒙台(Richmond Terrace)仍維持30哩速限。

去年10月，曼哈頓堅尼路以南畫設「區域慢行區」(Regional Slow Zone)，速限降至20哩，而西街(West Street)則由30哩降至25哩，以配合西城高速路(West Side Highway)及布碌崙炮台隧道(Brooklyn Battery Tunnel)的車流量調整。

對於限速區的設立，民眾想法則有分歧。支持者認為應該特別在學區內實施。但史泰登島的居民則認為，該區車輛通行速度本就慢，實施後或許會影響通勤效率。更有部分批評者認為，將低速限並非最佳方案，應該透過加強執法遏止危險駕駛的行為，並指出該措施只會讓通勤時間變長，卻不見得能改善安全。