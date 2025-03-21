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租客被驅趕趨勢變化 中等收入家庭如今面臨更高威脅

記者曹馨元╱紐約報導
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因租金上漲、法律援助難獲得，如今紐約中等收入的租客遭驅逐比例大幅上升，幾乎與低收入租客齊平。(記者曹馨元╱攝影)
因租金上漲、法律援助難獲得，如今紐約中等收入的租客遭驅逐比例大幅上升，幾乎與低收入租客齊平。(記者曹馨元╱攝影)

根據政策研究組織「紐約社區服務協會」(Community Service Society of New York)的最新報告，紐約中等收入的租客遭驅逐比例大幅上升，幾乎與低收入租客齊平；主要原因在低收入者往往能免費享受法律援助，而中等收入者則無法獲得免費相關資源。

這份報告指出，收入高於貧困線二至五倍，及年收入在5萬至11萬元間的中等收入家庭，於2021年至2024年期間遭驅逐的比例為39%，遠高於新冠疫情前的27%；而遭驅逐比例在低收入家庭中則穩步下降，紐約市整體的驅逐申請也在過去七年間下降了49%，總數減少11萬4000件。

低收入租客有效抵禦驅逐的成果，應歸功於紐約市於2017年通過的一條法案，這一全國首創的「法律援助權」(Right to Counsel)計畫，確保低收入居民能夠在住房法庭獲得免費法律代表。

報告作者、政策分析師米洛諾娃(Oksana Mironova)表示，這份報告體現出了受驅逐群體正在發生變化。2016年，收入低於聯邦貧窮線200%的紐約市民占受驅逐總數的84%，這一數字在去年下降至53%；與此同時，收入在聯邦貧窮線200%到500%之間的市民則從2016年占總比的16%增至2024年的47%，幾乎上漲三倍。

據專家分析，中等收入人群如今更易面臨驅逐，一方面是因為紐約市租金不斷上漲，為租客帶來更重的財務負擔；另一方面則是因為，該部分人群的收入並沒有高到能負擔昂貴的律師費，但又沒有資格獲得專為低收入者提供的法律援助，導致他們沒有「安全網」。

根據法院規定，三口之家的收入必須在4萬9720元或以下、四口之家的收入必須在6萬元以下才符合免費法律援助資格。目前，每20位紐約市民中，仍有1位租客面臨驅逐的風險；因此，該報告也主張，獲得免費法律服務的權利也應擴至中等收入的紐約市民。

低收入 紐約市 租客

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