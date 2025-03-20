可負擔房計畫變遊民所 羊頭灣居民抗議

各族裔抗議羊頭灣將可負擔住房改為遊民所。(讀者提供)

市府擬在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣，將原本計畫的可負擔住房改為遊民 所，激起當地居民強烈反彈。包括眾多華裔在內的數百名各族裔居民、民代和社區代表近日聯合抗議，要求市府履行承諾，建設可負擔住房，而不是遊民所。

據悉，位於羊頭灣U大道Coyle街2134號的可負擔住房選址，2021年由管轄當地的布碌崙第15社區委員會和市議會投票通過，但近日突然爆出該項目已被非營利住房公司「Westhab」接手，將改為遊民所，為帶家庭的遊民提供175個住房單元，合同金額高達將近8億元。

各族裔抗議羊頭灣將可負擔住房改為遊民所。(讀者提供)

消息傳出後，立即引起當地、羊頭灣和南布碌崙居民的憤怒，並決定在擬建遊民所場址示威。代表當地的46區市議員納西斯(Mercedes Narcisse)、41選區州眾議員 葉格(Kalman Yeger)和43區市議員莊文怡和眾多各族裔示威者一道，18日晚舉行抗議，抗議者高舉「不要遊民所」、「安全住所 安全學校」、「公共安全第一」等各種標語。

市議員納西斯表示，大家不反對庇護所，也不反對遊民，也都認識到無家可歸是一場危機，但忽視公眾審查程序、誤導社區和秘密做出決定絕不是解決問題的方法。

市議員莊文怡說，「為了抗議市府強加給我們86街交25大道的的遊民所，至今我們已經抗爭了250多天，而我們並不是在與無家可歸者抗爭，而是在與紐約市失敗的政策抗爭」。莊文怡說，紐約市需要更多可負擔住房。但現在的社會服務局等市府機構並不想幫助居民，而是想讓開發商賺更多的錢。

州眾議員葉格和市議員韋娜芙的代表也發言，抨擊市府罔顧民意，暗箱操作，並呼籲市府撤回計畫。共和黨市長參選人史里華(Curtis Sliwa)和前市議員李凱健(Ari Kagan)等與會。