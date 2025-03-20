我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

可負擔房計畫變遊民所 羊頭灣居民抗議

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
各族裔抗議羊頭灣將可負擔住房改為遊民所。(讀者提供)
各族裔抗議羊頭灣將可負擔住房改為遊民所。(讀者提供)

市府擬在布碌崙(布魯克林)羊頭灣，將原本計畫的可負擔住房改為遊民所，激起當地居民強烈反彈。包括眾多華裔在內的數百名各族裔居民、民代和社區代表近日聯合抗議，要求市府履行承諾，建設可負擔住房，而不是遊民所。

據悉，位於羊頭灣U大道Coyle街2134號的可負擔住房選址，2021年由管轄當地的布碌崙第15社區委員會和市議會投票通過，但近日突然爆出該項目已被非營利住房公司「Westhab」接手，將改為遊民所，為帶家庭的遊民提供175個住房單元，合同金額高達將近8億元。

各族裔抗議羊頭灣將可負擔住房改為遊民所。(讀者提供)
各族裔抗議羊頭灣將可負擔住房改為遊民所。(讀者提供)

消息傳出後，立即引起當地、羊頭灣和南布碌崙居民的憤怒，並決定在擬建遊民所場址示威。代表當地的46區市議員納西斯(Mercedes Narcisse)、41選區州眾議員葉格(Kalman Yeger)和43區市議員莊文怡和眾多各族裔示威者一道，18日晚舉行抗議，抗議者高舉「不要遊民所」、「安全住所 安全學校」、「公共安全第一」等各種標語。

市議員納西斯表示，大家不反對庇護所，也不反對遊民，也都認識到無家可歸是一場危機，但忽視公眾審查程序、誤導社區和秘密做出決定絕不是解決問題的方法。

市議員莊文怡說，「為了抗議市府強加給我們86街交25大道的的遊民所，至今我們已經抗爭了250多天，而我們並不是在與無家可歸者抗爭，而是在與紐約市失敗的政策抗爭」。莊文怡說，紐約市需要更多可負擔住房。但現在的社會服務局等市府機構並不想幫助居民，而是想讓開發商賺更多的錢。

州眾議員葉格和市議員韋娜芙的代表也發言，抨擊市府罔顧民意，暗箱操作，並呼籲市府撤回計畫。共和黨市長參選人史里華(Curtis Sliwa)和前市議員李凱健(Ari Kagan)等與會。

遊民 布碌崙 眾議員

上一則

「按摩一番」是您選購按摩椅的最佳選擇春季以舊換新機不可失

下一則

參選市主計長 紀思庭辦華媒圓桌爭取亞裔支持
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約瓦斯費4/1新一輪漲價 布碌崙史島、部分皇后區將漲逾5%

紐約瓦斯費4/1新一輪漲價 布碌崙史島、部分皇后區將漲逾5%
助遊民團聚 聖荷西推出「返鄉之路」計畫

助遊民團聚 聖荷西推出「返鄉之路」計畫
河濱砸1260萬清理遊民營地 推長期安置計畫

河濱砸1260萬清理遊民營地 推長期安置計畫
紐約大規模拆除遊民營地 3500人僅114人進庇護所

紐約大規模拆除遊民營地 3500人僅114人進庇護所

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

2025-03-13 13:27

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？