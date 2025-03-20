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松柏之家28周年籌款會 將表彰4傑出人士

記者胡聲橋╱紐約報導
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松柏之家將於27日舉行成立28周年籌款會。(松柏之家臉書)
松柏之家將於27日舉行成立28周年籌款會。(松柏之家臉書)

慶祝松柏之家社區服務中心成立28周年籌款晚將於27日在布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)舉行。此次籌款晚會將邀請眾多支持松柏之家社區服務中心的人士參加，並將表彰數位在各自領域做出卓越貢獻的傑出人士。

松柏之家總裁兼執行長陳偉儀表示，「回顧過去28年歷程，松柏之家始終堅守初心，致力於推動社會服務，關懷長者、基層家庭及青少年的福祉」。松柏之家提供各類服務，積極搭建社區互助網絡，讓每一位有需要者都能獲得及時的幫助。

2024年9月，松柏之家在日落公園正式成立社區服務中心，這也是松柏之家開設的第四家社區服務中心。陳偉儀說，成立半年來，該中心已為2000多位居民提供協助，成功處理了差不多3000多宗個案，充分展現了松柏之家對社區的承諾與服務。

陳偉儀稱，展望未來，松柏之間四家社區中心將持續深耕社區，以更專業、更全面的服務回應社會需求。松柏之家期待與各界夥伴攜手合作，共同舉辦更多有意義的活動，更好服務社區。

在松柏之家成立28周年晚會上，共有四人將受到表彰，這四人分別是瑪摩利醫院醫學事務執行副總裁兼首席醫療官馬歇爾(John Marshall)；多元文化故事講述著、製作人和Misfits & Heroes創辦人Ceila Au；烹飪藝術指導者和社區倡導者陳雅文(Michelle Chan)；大關地產公司總裁關雅泉(Kenny Guan)。

日落公園 布碌崙 布魯克林

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