華人教育基金會 5專業人士支招職涯探索

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)日前舉行線上職涯探索分享會，邀請來自餐飲、軟體、醫療、金融與硬體工程等領域的華人專業人士。(大紐約區華人教育基金會提供)

大紐約區華人 教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)近日舉行線上職涯探索分享，來自餐飲、軟體、醫療、金融與硬體工程等領域的華人專業人士，與約30位參與者交流產業趨勢與求職建議，幫助年輕人更清晰地規畫職涯方向。

參與演講的嘉賓包括AYS酒店集團創始人Chia Pan、輝達(Nvidia)資深工程師Fernando Luo、曾在多家知名金融機構任職的基金會董事Chris Ling、曾任普林斯頓亞洲研究員的醫學生Emily Cheng，以及Axon機械工程師Dennis Zhang。

Chia Pan在分享中強調，餐飲業的成功不僅依賴美食，更在於能夠利用數據分析和社群行銷，來提升經營效率和市場競爭力。他提到，現今餐飲業面臨極大競爭，經營者必須不斷創新並學會運用科技優化營運流程，才是生存的關鍵。

Fernando Luo則從軟體工程的角度指出，隨著人工智慧 技術的發展，未來軟體開發將不再只是單純的程式編寫，而是需要結合商業需求、法規要求與技術應用來跨領域合作。他強調，對問題的深入理解和跨部門的協作能力，將成為未來成功的關鍵。

在未來的產業趨勢上，講者們普遍認為，科技的快速發展將對各行業產生深遠影響。餐飲業正在逐步導入數據分析與自動化技術來提升營運效率；軟體工程則需要更多跨領域的合作，尤其是與設計師、法務等部門的協作；金融領域開始廣泛應用人工智慧輔助投資分析，但專業判斷仍不可或缺。製造業雖然引入了自動化管理，技術落地仍受供應鏈 與地緣政治的挑戰，未來對跨領域人才的需求將愈來愈高，單純的技術能力已不足以應對產業轉型。

在進入這些領域的關鍵技能方面，講者們強調，專業知識與軟實力必須並重，理解技術的應用、有效的溝通協作，以及策略性思維，將是未來成功的核心。