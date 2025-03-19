黎保利華埠講座：車禍逃逸大增 被撞先拍車牌號

律師黎保利和古柏為華埠居民開展意外傷害及工傷索賠法律講座。(記者許君達╱攝影)

意外傷害索賠律師黎保利 (James Napoli)與其團隊成員古柏(Christian Kubic)18日在位於曼哈頓東百老匯的怡東商場舉辦法律知識講座，為華埠社區分享遭遇意外傷害後尋求賠償的法律常識以及經驗。數十名華人 居民前往聽講。

講座由紐約東華協會主辦。黎保利表示，數據顯示，疫情過後，紐約市交通肇事逃逸的案件顯著增加，而對於受害者來說，如果執法機構無法逮捕肇事者，索賠之路將會非常艱難，因此所有人除了增加安全意識盡量避免事故外，也最好具備第一時間保留關鍵證據的意識。

根據古柏的介紹，車禍發生後，如果受害人傷勢不重且意識清醒，應盡量在第一時間拍照記錄肇事車輛的外貌和牌照，同時撥打911報警。報警後，如有可能，盡量留下周邊目擊者的聯繫方式，以便協助警方破案。由於美國的急救車費用很高，很多華人、尤其是沒有保險 或合法身分的人，都不願使用急救車。然而，古柏強調，車禍受害者無論傷情輕重，都要接受第一時間的醫療救治，這是為了留下權威的紀錄，以便在未來的訴訟中作為反映傷情的權威證據。

黎保利則針對華人打工者可能遇到的困境，分享了一些雇主和保險公司為了逃避責任而常使用的小伎倆。他介紹，根據他所經手過的案件，一些老闆在工人不幸發生工傷事故後，會誘騙或嚇唬傷者，使他們不要馬上報警及向保險公司索賠，然後自行開車載工人前往一些私人甚至無照行醫者的診所急救，這會導致傷者留不下報警紀錄和第一手的醫療紀錄，令未來維權時無法證明自己的遭遇。更有甚者，部分無良老闆還會利用工人不會英語的劣勢，向醫療機構謊稱他們是在路邊摔倒的，以此誤導醫療紀錄。

黎保利建議打工人士在遭遇工傷後，無論老闆如何說，都要第一時間報警，然後拍照留證，並聯絡保險公司和律師。而在面對保險公司的理賠人員時，也要小心他們用一筆慰問或賠償金引誘傷者簽署和解文件。這些文件通常都是英文且很冗長難懂，但一旦傷者自行簽署，便可能意味著他們親自放棄了未來一切追責或索賠的權利。因此，他建議，在簽署任何文件前，最好都能諮詢一下律師。

現場有觀眾詢問，無證移民是否有資格索賠。黎保利給予肯定答覆，並強調，根據紐約法律，在索賠案件的整個過程中，任何人都不能過問當事人的移民身分。