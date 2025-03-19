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騙徒冒充華女傳電郵 要求公司更換薪轉帳戶被識破

記者顏潔恩／紐約報導
名為Juan Marinez的男子冒充華女發電郵給其公司的人力資源部員工。(郭小姐提供)
名為Juan Marinez的男子冒充華女發電郵給其公司的人力資源部員工。(郭小姐提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園一名華女18日曝光一種新型詐騙手段，一名騙徒用她的名義發電郵給雇主，要求更換薪資的銀行轉帳戶口，但由於手法太蹩腳，雇主方並未上當；華女感嘆騙徒的手段愈來愈多，雖沒有蒙受損失，但希望藉分享自身經歷，讓更多人知道此類詐騙圈套正在盛行中。

郭小姐表示，18日早上收到公司人力資源部發來的消息，表示有人冒充她發電郵給其中一名員工。在信件上，騙徒首先稱呼了該名員工的名字，接著用英文寫道，需在下一輪發工資前更新銀行直接存款(direct deposit)的信息，然後署名郭小姐的名字，下一行還提到了她在公司的職務頭銜。

郭小姐說，騙徒的這封電郵破綻百出，人資部門都不用再跟她核實便知道是假冒的，當中最主要的原因是郭小姐跟公司內部溝通時一般用中文、而不是英文書寫，再者騙徒將她的英文姓(Last Name)和名字(First Name)搞混，沒有寫對名字；騙徒的手段也相當「懶惰」，對方使用的電子郵件地址上有標明其名字，是一名西語裔男性的名字，叫做Juan Marinez，很明顯不會是郭小姐本人發出的電郵。

但郭小姐認為，騙徒的手法恐怕只會愈來愈精明，倘若他們特地註冊新的電子郵件，並寫上當事人的名字，那便可能會混淆視聽；若民眾一般是用英文與公司內部溝通，那雇主方或許就少了一層防衛機制，「搞不好就真的稀裡糊塗給雇員改了。」

郭小姐表示，這封詐騙電郵暫時還沒到讓她擔憂身分遭洩漏的程度，她認為騙徒是通過求職平台領英(LinkedIn)上獲得名字與工作信息，但未持有更多的敏感資訊；她也回憶起來，近來在領英上確實與不認識的人建立起了聯繫(connection)，還遇到有人想在該平台上跟自己聊天，所幸自己沒有理會，「這樣回想起來，還好沒有暴露更多可能會被拿去利用的信息。」

她認為，領英作為求職平台也逐漸被詐騙分子利用，希望自己的經歷會讓公眾以及雇主們多了一份心眼，「現在的騙徒很會用各種不同的角度去鑽洞，凡事都要和本人求證，這是最好不過的。」

日落公園 布碌崙 布魯克林

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