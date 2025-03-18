我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京有動作 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

「島嶼太陽花」特展 回顧10年抗爭與全球民主浪潮

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美文藝協會近日在皇后社區學院美術館舉辦「島嶼太陽花的省思」特展，透過藝術回顧2014年台灣太陽花運動。(記者尤昱程╱攝影)
台美文藝協會近日在皇后社區學院美術館舉辦「島嶼太陽花的省思」特展，透過藝術回顧2014年台灣太陽花運動。(記者尤昱程╱攝影)

台美文藝協會(TAAC)近日在皇后社區學院美術館(QCC Art Gallery/CUNY)舉辦「島嶼太陽花的省思」特展，透過藝術回顧2014年台灣太陽花運動。展覽包含4900架戰鬥機圖騰裝置藝術，象徵過去一年中國軍機頻繁跨越台灣海峽中線，吸引美國與國際觀眾關注台灣現狀。

香港藝術家黃國才的作品，探討雨傘運動後民主運動的變遷。(記者尤昱程╱攝影)
香港藝術家黃國才的作品，探討雨傘運動後民主運動的變遷。(記者尤昱程╱攝影)

此次展覽為TAAC十周年巡迴展的最終站，過去一年已先後於曼哈頓和總督島展出，內容涵蓋太陽花運動的視覺與文字紀錄，並擴展至其他社會運動與國際政治情勢。台美文藝協會創辦人兼執行長李美華表示，此次展覽新增多件作品，從台灣延伸至全球抗爭，讓觀者在不同時空的對照下，思考民主運動的延續與挑戰。

除了台灣本地藝術家的作品，展覽也納入香港藝術家黃國才的作品，探討雨傘運動後民主運動的變遷，以及台灣藝術家鄧文貞以纖維藝術呈現原住民族群的歷史處境。

展覽焦點之一為台裔藝術家郭明哲作品，他以4900架戰機圖騰貼滿展場大牆，代表過去一年中國軍機擾台的次數。郭明哲表示，數字往往難以引起情感共鳴，因此他選擇將數據轉化為視覺衝擊，使觀者直面台灣面臨的壓力。他特意選用二戰時期美軍轟炸台灣時的機型，讓歷史與當代交錯，強調戰爭威脅至今未曾消失。

除了政治議題，展覽亦探討移民與城市變遷。旅美藝術家郭家瑄與朱品馨以陶塑呈現台灣移民在紐約的日常，描繪身分認同與鄉愁；華裔藝術家史津華的作品則描繪一名女子坐在咖啡館內，冷眼觀察世界局勢，試圖以旁觀者視角探討全球不穩定的社會狀況。

李美華表示，在前兩站展覽中，許多美國與歐洲觀眾對台灣的現況產生興趣，部分觀眾詢問如果台海發生衝突，台灣該如何應對。她強調，太陽花運動不僅是台灣的歷史事件，也是全球民主運動的一部分，透過藝術展覽，讓國際社會更深入理解台灣與其他地區爭取自由的歷程。

藝術家郭明哲的作品「Breathing Kūshū: Visualizing t...
藝術家郭明哲的作品「Breathing Kūshū: Visualizing the Quotidian of Conflict」。(記者尤昱程╱攝影)
郭明哲特意選用二戰時期美軍轟炸台灣時的機型，讓歷史與當代交錯，強調戰爭威脅至今未...
郭明哲特意選用二戰時期美軍轟炸台灣時的機型，讓歷史與當代交錯，強調戰爭威脅至今未曾消失。(記者尤昱程╱攝影)

移民 原住民 曼哈頓

上一則

美國福州琅岐紅光聯誼會 挺葉凌霞參選市議員

下一則

皇后區夜市 蟬聯全美最佳城市美食節
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張美春放棄科技業工作 投身馬賽克藝術 作品遍布灣區

張美春放棄科技業工作 投身馬賽克藝術 作品遍布灣區
Hermès繪聚匠心 勾勒清爽春夏

Hermès繪聚匠心 勾勒清爽春夏
張沁茹 虛擬中探討個人與社會關係

張沁茹 虛擬中探討個人與社會關係
談藝／每天畫烏克蘭 華人藝術家徐唯辛連續畫了3年

談藝／每天畫烏克蘭 華人藝術家徐唯辛連續畫了3年

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45
上百名反以色列示威者13日占據紐約川普大樓，要求釋放前哥大學生及挺巴示威領袖哈利勒。(美聯社)

上百示威者占據紐約川普大樓 要求釋放挺巴哥大畢業生

2025-03-13 13:27
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　