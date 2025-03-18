「島嶼太陽花」特展 回顧10年抗爭與全球民主浪潮

台美文藝協會近日在皇后社區學院美術館舉辦「島嶼太陽花的省思」特展，透過藝術回顧2014年台灣太陽花運動。(記者尤昱程╱攝影)

台美文藝協會(TAAC)近日在皇后社區學院美術館(QCC Art Gallery/CUNY)舉辦「島嶼太陽花的省思」特展，透過藝術回顧2014年台灣太陽花運動。展覽包含4900架戰鬥機圖騰裝置藝術，象徵過去一年中國軍機頻繁跨越台灣海峽中線，吸引美國與國際觀眾關注台灣現狀。

香港藝術家黃國才的作品，探討雨傘運動後民主運動的變遷。(記者尤昱程╱攝影)

此次展覽為TAAC十周年巡迴展的最終站，過去一年已先後於曼哈頓 和總督島展出，內容涵蓋太陽花運動的視覺與文字紀錄，並擴展至其他社會運動與國際政治情勢。台美文藝協會創辦人兼執行長李美華表示，此次展覽新增多件作品，從台灣延伸至全球抗爭，讓觀者在不同時空的對照下，思考民主運動的延續與挑戰。

除了台灣本地藝術家的作品，展覽也納入香港藝術家黃國才的作品，探討雨傘運動後民主運動的變遷，以及台灣藝術家鄧文貞以纖維藝術呈現原住民 族群的歷史處境。

展覽焦點之一為台裔藝術家郭明哲作品，他以4900架戰機圖騰貼滿展場大牆，代表過去一年中國軍機擾台的次數。郭明哲表示，數字往往難以引起情感共鳴，因此他選擇將數據轉化為視覺衝擊，使觀者直面台灣面臨的壓力。他特意選用二戰時期美軍轟炸台灣時的機型，讓歷史與當代交錯，強調戰爭威脅至今未曾消失。

除了政治議題，展覽亦探討移民 與城市變遷。旅美藝術家郭家瑄與朱品馨以陶塑呈現台灣移民在紐約的日常，描繪身分認同與鄉愁；華裔藝術家史津華的作品則描繪一名女子坐在咖啡館內，冷眼觀察世界局勢，試圖以旁觀者視角探討全球不穩定的社會狀況。