法拉盛周六講座 為華社提供財務規畫、節稅

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會與美東華人學術聯誼會將於22日(周六)舉辦財經座談會。(記者尤昱程／攝影)

世界華人 工商婦女企管協會大紐約分會與美東華人學術聯誼會將於22日(周六)舉辦財經座談會，邀請律師、會計師及教授，為華人社區提供財務規畫、節稅、企業經營策略及人工智慧 應用等重要資訊。

美東華人學術聯誼會會長蕭醒華表示，該座談會過去為年度活動，但因疫情一度中斷，今年適逢該會成立50周年，因此決定恢復舉辦。此次座談會的主軸涵蓋數據分析如何提升企業營收、人工智慧在企業經營中的應用、稅務節省策略及財產傳承規畫等議題。

翁雅琳表示，華人企業與個人財務管理息息相關，希望透過這次座談會，讓與會者獲得更多專業知識，提升財務決策能力。她說，「我們一直致力於推動華人女性企業家和專業人士的成長，希望透過這次活動，讓更多朋友掌握最新財經趨勢，在企業發展與個人理財方面更具優勢。」

本次座談會邀請律師張毓笙律師、長島大學Post校區副教授包桐與會計師黃佩儀共同分享財務與企業經營的關鍵策略。張毓笙表示，華人移民在美辛勤打拚，累積財富後，如何妥善規畫稅務、降低遺產稅負擔，並確保財富順利傳承，是重要的課題。

主辦方介紹，包桐將解析人工智慧與數據分析在企業營運中的應用，幫助業者提升效能並制定更具競爭力的決策；黃佩儀則將分享中小企業節稅與退休 計畫，講解如何透過稅務規劃降低成本，並選擇適合的退休方案，確保長遠財務穩定。

財經座談會將於22日(周六)下午1時至4時，在法拉盛紐約華僑文教服務中心舉行。歡迎有興趣者踴躍參加，報名請洽翁雅琳或蕭醒華，電話(646)250-3837、(646)630-3182。