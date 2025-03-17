法拉盛烘焙老店熄燈 連鎖網紅茶將進駐

受到租金飆升影響，法拉盛知名台式烘焙坊「Iris Bakery」宣布將於本月30日結業，該店原址將由中國連鎖飲品烘焙品牌「奈雪的茶」接手。(記者高雲兒╱攝影)

受到租金 飆升影響，法拉盛 知名台式烘焙坊「Iris Bakery」宣布將於本月30日結業，結束長達15年的經營。該店原址將由中國連鎖飲品烘焙品牌「奈雪的茶」接手。Iris Bakery老闆林慶甫坦言，高昂租金正迫使許多老字號品牌退出市場，獨立經營者愈發難以生存。法拉盛商業改進區(BID)則指出，房東同樣面臨經濟壓力，但基礎設施的改善才是長遠發展的關鍵。

•老店難敵連鎖資本 難與網紅品牌競爭

Iris Bakery自2010年在法拉盛開業，起初月租1萬3000元，隨著房租每年約3%增長，去年已攀升至2萬5000元。本次租約更新時，房東要求直接調漲至5萬元，讓林慶甫不得不決定歇業。他無奈表示：「過去15年，法拉盛商業租金翻倍，獨立小店難以支撐。」

即將取代Iris Bakery的奈雪的茶是一家中國連鎖品牌。林慶甫分析，中國市場競爭激烈，許多品牌進軍美國尋求新機會，卻發現競爭對手仍是同一批人，使市場更加內卷化。他也提到，市場行銷模式的變遷影響傳統小店生存，新興品牌依賴網紅行銷與社群媒體包裝，「這類品牌做生意的模式太單一，做食物的話，注意力還是要放在食物本身」。

•房東有難處 商改區 ：市場需求推升租金

對於不斷飆升的租金，法拉盛商改區執行主任余鈿崧則表示，房東同樣面臨經濟壓力，包括貸款利率上升、地稅攀升，以及水電成本增加，這些開支最終都會反映在租金上。此外，由於法拉盛市中心的商鋪需求旺盛，消費能力高，自然導致房租價格水漲船高。

余鈿崧舉例，位於核心地段的商鋪則因供不應求而租金高昂，而緬街從北方大道至37大道的區域相對冷清，因此房租較低。然而，隨著大華超市預計於兩個月後開幕，該區域或將迎來新的商業活力，可能對周邊租金產生影響。

•法拉盛未來發展 仰賴基礎建設改善

除了租金問題，基礎設施落後也是商家面臨的挑戰。余鈿崧提及，法拉盛可能興建的賭場項目，以及威利點足球場、大都會球場周邊的發展，若要吸引遊客前來消費，連結兩地的人行道必須改善。他說：「目前從那邊搭地鐵來法拉盛，一家三口可能要花20多元，這樣的成本讓遊客卻步。」

林慶甫則認為，法拉盛擁有豐富的街邊小吃與多元文化，但市容問題必須優先解決，包括垃圾清理與站街女問題，才能提升整體環境，吸引更多顧客與投資者進駐，進而促進商業繁榮。