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亞當斯基本盤動搖 政治盟友赫梅林改挺葛謨

記者許君達╱紐約報導
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曾長期作為亞當斯政治盟友的布碌崙民主黨領袖赫梅林宣布轉投葛謨陣營。(取自赫梅林官方網站)
曾長期作為亞當斯政治盟友的布碌崙民主黨領袖赫梅林宣布轉投葛謨陣營。(取自赫梅林官方網站)

身為布碌崙(布魯克林)民主黨領導人的州眾議員赫梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)16日宣布，她將在今年的市長選舉中支持前州長葛謨(Andrew Cuomo)、而非她的前政治盟友亞當斯(Eric Adams)，還將受邀成為葛謨的競選顧問。赫梅林在布碌崙非洲裔選民中擁有重要影響力，曾在上屆市長競選中為亞當斯的勝選發揮重要作用。她轉投葛謨陣營，意味著亞當斯的基本盤很可能出現動搖。

赫梅林的丈夫此前已受聘為葛謨競選顧問。她在宣布加入葛謨陣營時，發布聲明表示，紐約市需要一名「久經考驗、富有遠見」的民主黨人領導，而目前只有葛謨擁有這些能力，以帶領紐約走出難關。

赫梅林長期以來都是亞當斯的親密政治盟友，在亞當斯2021年的選舉中發揮了凝聚非洲裔選民的關鍵作用，還曾直接參與亞當斯的競選團隊、擔任高級顧問，甚至在亞當斯面臨聯邦的貪腐起訴後，依舊力挺他。她在受訪時表示，雖然亞當斯稱他會在風波纏身的情況下堅持參選並尋求連任，但迄今仍未舉辦過大型競選活動，令她對亞當斯失去信心，因而轉向支持葛謨參選。

葛謨對赫梅林的加盟表達了歡迎。他發布聲明稱，布碌崙是全美民主黨人最多的郡，他對獲得布碌崙民主黨領袖的支持感到榮幸。

目前，亞當斯面臨極為困難的情況。根據昆尼別克大學(Quinnipiac University)的最新民調，亞當斯的工作成績僅獲得20%的支持率，創下歷史新低，另有56%的受訪者希望他立即辭職。在籌款方面，亞當斯在失去公共匹配資金後，也一直沒有舉辦大型籌款活動。

除赫梅林外，亞當斯曾經的政治盟友中也已有多人開始動搖，包括前布朗士區長迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)、現任曼哈頓哈林區州眾議員吉布斯(Eddie Gibbs)等，都已表明將支持葛謨。曾經支持亞當斯的國會眾議員埃斯帕亞特(Adriano Espaillat)則表示，由於亞當斯在移民執法方面與川普政府積極合作，因而無法再支持他。

亞當斯 葛謨 布碌崙

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