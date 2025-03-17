亞當斯基本盤動搖 政治盟友赫梅林改挺葛謨
身為布碌崙(布魯克林)民主黨領導人的州眾議員赫梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)16日宣布，她將在今年的市長選舉中支持前州長葛謨(Andrew Cuomo)、而非她的前政治盟友亞當斯(Eric Adams)，還將受邀成為葛謨的競選顧問。赫梅林在布碌崙非洲裔選民中擁有重要影響力，曾在上屆市長競選中為亞當斯的勝選發揮重要作用。她轉投葛謨陣營，意味著亞當斯的基本盤很可能出現動搖。
赫梅林的丈夫此前已受聘為葛謨競選顧問。她在宣布加入葛謨陣營時，發布聲明表示，紐約市需要一名「久經考驗、富有遠見」的民主黨人領導，而目前只有葛謨擁有這些能力，以帶領紐約走出難關。
赫梅林長期以來都是亞當斯的親密政治盟友，在亞當斯2021年的選舉中發揮了凝聚非洲裔選民的關鍵作用，還曾直接參與亞當斯的競選團隊、擔任高級顧問，甚至在亞當斯面臨聯邦的貪腐起訴後，依舊力挺他。她在受訪時表示，雖然亞當斯稱他會在風波纏身的情況下堅持參選並尋求連任，但迄今仍未舉辦過大型競選活動，令她對亞當斯失去信心，因而轉向支持葛謨參選。
葛謨對赫梅林的加盟表達了歡迎。他發布聲明稱，布碌崙是全美民主黨人最多的郡，他對獲得布碌崙民主黨領袖的支持感到榮幸。
目前，亞當斯面臨極為困難的情況。根據昆尼別克大學(Quinnipiac University)的最新民調，亞當斯的工作成績僅獲得20%的支持率，創下歷史新低，另有56%的受訪者希望他立即辭職。在籌款方面，亞當斯在失去公共匹配資金後，也一直沒有舉辦大型籌款活動。
除赫梅林外，亞當斯曾經的政治盟友中也已有多人開始動搖，包括前布朗士區長迪亞茲(Ruben Diaz Jr.)、現任曼哈頓哈林區州眾議員吉布斯(Eddie Gibbs)等，都已表明將支持葛謨。曾經支持亞當斯的國會眾議員埃斯帕亞特(Adriano Espaillat)則表示，由於亞當斯在移民執法方面與川普政府積極合作，因而無法再支持他。
上一則
紐約大規模拆除遊民營地 3500人僅114人進庇護所
下一則
FB留言