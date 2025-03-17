生食、狩獵型貓糧 疑致貓染禽流感亡
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紐約市衛生局(Health Department)日前警告有貓的飼主，停止使用「Savage Cat Food」品牌的貓糧，並指出該品牌可能是導致過去兩月內導致多隻貓咪感染禽流感，並造成部分貓咪死亡的原因。
衛生局官員表示，這家公司銷售生食、主打「狩獵型」(Prey-based)貓糧，很可能導致了近期兩隻紐約家貓染上禽流感、且因此死亡。該公司與今年初科羅拉多州(Colorado)另一起貓咪禽流感有關，並已於2月中旬通知零售商與消費者，召回此批受影響的產品，同時發布聲明警告了潛在危險。有問題的Savage貓糧屬於特定批次，代碼為11152026。
據市衛生局，其中一隻染病的貓於本月因發燒、食慾不振及呼吸困難而住院，而另一隻在上月被診斷出患有H5N1禽流感的貓也經歷了極為相似的症狀；這兩隻貓最終都死亡。
代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)莫爾斯在聲明中表示，「禽流感病毒若發展出人際傳播能力，才會對整體大眾構成更大風險，但「目前並無相關證據」。
公共衛生專家憂心，H5N1在哺乳動物族群間不斷循環，恐增加病毒產生變異或與其他流感病毒基因重組的機率，最終演化為能在人群中輕易傳播的新型病毒，甚至引爆大規模人類流感疫情。全國目前通報逾60人確診，一人病逝。
2022年以來，全國已有逾百隻家貓確診感染禽流感。紐約州境內，也曾發現多起野生哺乳動物感染H5N1的案例。在紐約市內，紅尾鷹、加拿大黑雁等野鳥，以及活禽市場中待售的家禽，都曾先後被證實感染並死亡。
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