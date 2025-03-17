生食、狩獵型貓糧 疑致貓染禽流感亡

紐約市衛生局日前警告貓媽貓爸，停止使用「Savage Cat Food」品牌的貓糧，並指出該品牌可能是導致過去兩月內導致多只紐約貓咪感染禽流感的原因。(本報檔案照)

紐約市 衛生局(Health Department)日前警告有貓的飼主，停止使用「Savage Cat Food」品牌的貓糧，並指出該品牌可能是導致過去兩月內導致多隻貓咪感染禽流感 ，並造成部分貓咪死亡的原因。

衛生局官員表示，這家公司銷售生食、主打「狩獵型」(Prey-based)貓糧，很可能導致了近期兩隻紐約家貓染上禽流感、且因此死亡。該公司與今年初科羅拉多州(Colorado)另一起貓咪禽流感有關，並已於2月中旬通知零售商與消費者，召回此批受影響的產品，同時發布聲明警告了潛在危險。有問題的Savage貓糧屬於特定批次，代碼為11152026。

據市衛生局，其中一隻染病的貓於本月因發燒、食慾不振及呼吸困難而住院，而另一隻在上月被診斷出患有H5N1禽流感的貓也經歷了極為相似的症狀；這兩隻貓最終都死亡。

代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)莫爾斯在聲明中表示，「禽流感病毒若發展出人際傳播能力，才會對整體大眾構成更大風險，但「目前並無相關證據」。

公共衛生專家憂心，H5N1在哺乳動物族群間不斷循環，恐增加病毒產生變異或與其他流感病毒基因重組的機率，最終演化為能在人群中輕易傳播的新型病毒，甚至引爆大規模人類流感疫情 。全國目前通報逾60人確診，一人病逝。

2022年以來，全國已有逾百隻家貓確診感染禽流感。紐約州境內，也曾發現多起野生哺乳動物感染H5N1的案例。在紐約市內，紅尾鷹、加拿大黑雁等野鳥，以及活禽市場中待售的家禽，都曾先後被證實感染並死亡。