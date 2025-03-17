華男中風離世 福州琅岐紅光聯誼會捐2萬3884元助家屬

福州琅岐紅光聯誼會將2萬多元善款送到陳惠遺孀陳麗霞和孩子手中。(記者胡聲橋╱攝影)

為協助日前因中風 離世的華男陳惠一家人度過難關，美國福州琅岐紅光聯誼會16日在布碌崙 (布魯克林)7大道，將籌得的2萬3884元善款轉交給陳惠的遺孀和孩子。

福州琅岐紅光聯誼會會長陳宜昌表示，57歲的紅光村鄉親陳惠來美20多年，一直在紐約的餐館工作，他工作特別勤奮，經常一周上班不休息。一年多以前，陳惠第一次中風，之後又患一次中風，經醫護人員搶救都脫離了危險，生活基本正常。沒想到的是，大約兩周前，陳惠第三次中風，但醫生這次無能為力，陳惠送醫後不治。

陳惠離世後，陳惠的遺孀陳麗霞生活陷入困境，她帶著八歲的兒子向福州琅岐紅光聯誼會求助。陳宜昌說，在得知陳麗霞的情況後，該會為其發動籌款，最終籌得善款2萬3884元，這包括大約100位紅光村鄉親捐贈的1萬8764元，以及社會各界愛心人士捐贈的5120元。

福州琅岐紅光聯誼會眾多會員在位於布碌崙50街665號的該會會所，將籌集到的2萬3884元善款交給了陳麗霞和兒子。陳宜昌說，希望這些善款幫助他們度過難關。他還表示，如果陳麗霞再有困難，可及時和他聯繫，同鄉會一定會再次伸出援手。陳麗霞對該會和社會各界愛心人士的善舉深表感謝，並為該會送上錦旗，上面寫著「熱心助人，利濟鄉親」。

陳宜昌說，該會的創會宗旨是設立一個平台，為鄉親做實事、做好事。該會成立六年來，每次鄉親遇到過不去的難關等問題，該會都會伸出援手，所謂「一方有難，八方支援」。他也呼籲鄉親在忙碌的生活中，在美國艱辛打拚的同時要保重身體，按時體檢，保證身體健康。

出席這次善款交接儀式的紐約市 第38選區市議員參選人葉凌霞(Ling Ye) 感謝琅岐紅光聯誼會的善舉。她表示，長期服務社區的她，在華社不止見到一次類似陳惠這樣的悲劇。華社需要資源和安全網絡來幫助遇到困難的華社家庭。