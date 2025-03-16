亞洲藝術周 邦瀚斯珍稀中國收藏品吸睛

此次藝術周參與拍賣的藏品中，最為罕見、且獲得最多藏家關注的是一枚帶有乾隆刻印的青花釉裏紅龍紋天球瓶。(圖片由Bonhams提供)

一年一度的紐約「亞洲藝術周」於本月啟動，這場由紐約亞洲周協會(Asia Week New York Association)主辦的藝術盛會已邁入第15年，成為收藏家、策展人和亞洲藝術愛好者雲集的活動；拍賣 行邦瀚斯(Bonhams)也將於今季舉行四場線上拍賣，參與展品包括中國字畫、瓷器、黃花梨家具及古董鼻煙壺等。

邦瀚斯美國區主管戈達爾(Dessa Goddard)表示，此次藝術周參與拍賣的藏品中，最為罕見、且獲得最多藏家關注的是一枚帶有乾隆刻印的青花釉裡紅龍紋天球瓶；目前，唯一已知的同類作品僅有被北京故宮 博物院收藏的另一件。

邦瀚斯中國藝術品資深專家陳怡璇(I-Hsuan Chen, 音譯)介紹，這枚天球瓶約在1736年至1795年期間製成，瓶上描繪的龍紋具有南宋風格，是清初仿古風潮的展現。因其珍稀性及極高的技術成就，天球瓶估價在40萬元至60萬元。

此外，藏品也包括了15件黃花梨家具，戈達爾介紹，黃花梨家具正受到愈來愈多歐美藏家的關注，而清初黃花梨家具簡潔、優雅的線條也讓這些藏品在年輕買家中頗受歡迎。值得一提的是，知名藏家沃德夫婦(Francine and Bernard Wald)收集的一系列名貴鼻煙壺也將參與拍賣。

邦瀚斯副總裁休斯(Michael Hughes)表示，這些鼻煙壺由瑪瑙、玉、翡翠等珍稀石料製成，雕刻極為精巧，且由於翡翠近年在中國大為流行，鼻煙壺也收到中國藏家愈來愈多的關注。